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Roma'dan Milan karşısında kritik zafer

13 Aralık 2016 Salı 10:37
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İtalya Serie A'da haftanın maçında Roma, sahasında karşılaştığı Milan'ı ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti

Roma'dan Milan karşısında kritik zafer
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasının son maçında Roma, konuk ettiği Milan'ı 1-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan haftanın en önemli müsabakasını, hakem Paolo Silvio Mazzoleni yönetti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında konuk Milan, Roma kalecisi Wojciech Szczesny'nin, kırmızı-siyahlı takımdan Gianluca Lapadula'yı ceza sahasındaki müdahalesiyle düşürmesi sonucu penaltı atışı kazandı. Milan'da topun başına geçen Niang'ın şutunda, kaleci Szczesny topu çelerek gole izin vermedi ve konuk ekip öne geçme fırsatından yararlanamadı.

Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi takım, 62. dakikada Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile aradığı golü buldu. Rakip ceza sahasına cepheden sokulan Nainggolan, yaklaşık 20 metreden çektiği şutta topu Milan ağlarıyla buluşturdu ve Roma'yı öne geçirdi: 1-0.

Müsabakada başka gol olmayınca ev sahibi ekip, 3 puanı alan taraf oldu.

Roma, bu galibiyetle puanını 35'e yükselterek, gelecek hafta deplasmanda lider Juventus ile yapacağı kritik maç öncesi aradaki 4 puanlık farkı korudu.

Maçtan yenilgiyle ayrılan son haftaların çıkıştaki takımı Milan ise 32 puanla 3. sırada kaldı ve liderle arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi. Milan, 5 hafta aradan sonra tekrar bir mücadeleden yenik ayrıldı ve bu sezon 4. mağlubiyetini aldı.


Anadolu Haber Ajansı
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