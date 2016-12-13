Rockets'tan art arda 7. galibiyet

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 122-118 yenen Houston Rockets, üst üste 7. maçını kazandı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Son haftaların formda takımı Houston Rockets, sahasında oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasını da 122-118 kazanarak ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 36 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double"a imza attı. Ryan Anderson 19 sayı, 6 ribaunt ve kenardan oyuna giren Eric Gordon 24 sayılık katkıda bulundu.

Nets'te Brook Lopez'in 26 ve Sean Kilpatrick'in 17 sayısı galibiyete yetmedi. Trevor Booker ise 10 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla mücadele etti.

- Çekişmeli karşılaşma Clippers'ın

Los Angeles Clippers, büyük heyecana sahne olan Portland Trail Blazers mücadelesinden 121-120 galip ayrıldı.

Ev sahibi Clippers'ta Blake Griffin 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Chris Paul ise 21 sayı, 14 asist, 5 ribauntla "double double" yaptı. J.J. Redick 19 sayı ve DeAndre Jordan 9 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla oynadı.

Arka arkaya 4. yenilgisini alan Trail Blazers'ta C.J. McCollum 25 sayı, 5 ribaunt, Damian Lillard'ın 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Mason Plumlee 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 5 blokluk performansı sonucu değiştirmedi.

- Raptors, son 10 maçının 9'unu kazandı

Toronto Raptors, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 122-100 mağlup ederek peş peşe 3'üncü, son 10 maçında 9'uncu galibiyetini elde etti.

Raptors'ı galibiyete, 30 sayı kaydeden DeMar DeRozan, 25 sayı, 5 ribauntla oynayan yedek oyuncu Terrence Ross, 18 sayı, 7 asist üreten Kyle Lowry ve 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Bukcs'ta Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve Jabari Parker'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 110-94

Miami Heat-Washington Wizards: 112-101

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 122-100

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 122-118

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 112-92

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 121-120

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 116-92

Anadolu Haber Ajansı