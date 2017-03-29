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Rallide Avrupa maratonu başlıyor

29 Mart 2017 Çarşamba 11:25
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- Otomobil sporlarında 8 yarıştan oluşan Avrupa Ralli Şampiyonası, yarın yapılacak Azorlar Rallisi ile başlayacak

Rallide Avrupa maratonu başlıyor

ANKARA (AA)- Otomobil sporlarında Avrupa Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan Avrupa Ralli Şampiyonası, Portekiz'e bağlı Sao Miguel Adası'nda yapılacak Azorlar Rallisi ile start alacak.

Türkiye, şampiyonada, 2011 yılından bu yana kazandığı 6 markalar şampiyonluğu yanında 4 kez pilotlar, 4 kez yardımcı pilotlar, 5 kez gençler, 3 kez de iki çeker araçlar ralli şampiyonluğu kazanan Castrol Ford Team Türkiye ile temsil edilecek.

Milli sporcular Murat Bostancı-Onur Vatansever (Ford Fiesta R5) ve Buğra Banaz-Burak Erdener'den (Ford Fiesta R2T) oluşan ekip, ekim ayında sonra erecek şampiyonada madalya mücadelesi verecek.


- Yarış takvimi

İlk yarışı 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde, Azorlar takım adalarından Sao Miguel Adası'nda yapılacak şampiyonanın yarış takvimi şöyle: 

1. yarış: Azorlar Rallisi (Portekiz) (30 Mart-1 Nisan)

2. yarış: Kanarya Adaları Rallisi (İspanya) (4-6 Mayıs) 

3. yarış: Seajets Akropolis Rallisi (Yunanistan) (2-4 Haziran)

4. yarış: Kıbrıs Rallisi (Kıbrıs Rum Kesimi) (16-18 Haziran)

5. yarış: Rzeszow Rallisi (Polonya) (3-5 Ağustos)

6. yarış: Barum Çek Zlin Rallisi (Çekya) (25-27 Ağustos)

7. yarış: Roma Rallisi (İtalya) (15-17 Eylül)

8. yarış: Liepaja Rallisi (Letonya) (6-8 Ekim)

Anadolu Haber Ajansı
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