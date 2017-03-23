“Podolski'nin veda maçı“nda Almanya İngiltere'yi yendi

DORTMUND (AA) - Almanya, hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere'yi milli formayla son maçına çıkan Galatasaraylı Lukas Podolski'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Almanya ile İngiltere özel maçta karşılaştı.

Dortmund Signal İduna Park Stadı'nda 60 bin 109 kişinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında rakibine göre daha iyi oynayan Almanya, Podolski'nin 69. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

- Podolski milli takıma veda etti

Milli forma ile son maçına çıkan Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı.

Bu maçta Alman Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Galatasaraylı yıldız oyuncuya maç öncesi seremonide Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tarafından çiçek verildi.

Podolski, seremonide yaptığı kısa konuşmada, "Teşekkürler Dortmund, teşekkürler Köln, teşekkürler Almanya." ifadesini kullandı.

Grindel de Podolski'yi överek, sadece sahada dünya şampiyonluğu yaşayan birine değil, saha dışında da dünya şampiyonu gibi davranan bir futbolcuya veda ettiklerini söyledi.

Podolski'nin büyük bir oyuncu olduğunu vurgulayan Grindel, 31 yaşındaki futbolcunun bazı sosyal projeleri de hayata geçirdiğine dikkati çekti.

Grindel, tecrübeli futbolcunun Polonya ve Türkiye'de de sevildiğini kaydetti.

Tribünde de "130 maç, 48 gol, bir efsane. Teşekkürler Lukas." afişi yer aldı.

Müsabakadaki yerini Sebastian Rudy'e bırakan Podolski'yi tribünlerdeki taraftarlar "Lukas Podolski" sloganlarıyla ayakta alkışladı.

Maç sonunda statta tur atan tecrübeli futbolcuya seyirciler sevgi gösterisinde bulundu.

Podolski, milli takıma 130 maçta 49 gol atarak veda etti.





- Mesut Özil'e madalya



Maç başlamadan önce ayrıca Alman Milli Takımı'nın taraftar kulübü tarafından "Yılın Milli Oyuncusu" seçilen Mesut Özil'e madalya verildi.

İngiltere karşısında forma giymeyen Türk asıllı Alman oyuncu, taraftar kulübünce düzenlenen ankette 316 bin 850 oyun yüzde 54,5'ini alarak yılın milli oyuncusu seçilmişti.

Alman Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Özil, 2011, 2012, 2013 ve 2015'ten sonra 5. kez bu ödüle layık görüldü.

Anadolu Haber Ajansı