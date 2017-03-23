banner100

banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

“Podolski'nin veda maçı“nda Almanya İngiltere'yi yendi

23 Mart 2017 Perşembe 10:40
Bu haber 34 kez okundu

- Dortmund'da hazırlık maçında konuk ettiği İngiltere'yi 1-0 mağlup eden Almanya'nın golünü milli formayla son kez sahaya çıkan Podolski attı - Podolski, Almanya Milli Takımı kariyerini 130 maçta 49 gol atarak noktaladı

'Podolski'nin veda maçı'nda Almanya İngiltere'yi yendi
DORTMUND (AA) - Almanya, hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere'yi milli formayla son maçına çıkan Galatasaraylı Lukas Podolski'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Almanya ile İngiltere özel maçta karşılaştı.

Dortmund Signal İduna Park Stadı'nda 60 bin 109 kişinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında rakibine göre daha iyi oynayan Almanya, Podolski'nin 69. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

- Podolski milli takıma veda etti

Milli forma ile son maçına çıkan Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı.

Bu maçta Alman Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Galatasaraylı yıldız oyuncuya maç öncesi seremonide Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tarafından çiçek verildi.

Podolski, seremonide yaptığı kısa konuşmada, "Teşekkürler Dortmund, teşekkürler Köln, teşekkürler Almanya." ifadesini kullandı.
Grindel de Podolski'yi överek, sadece sahada dünya şampiyonluğu yaşayan birine değil, saha dışında da dünya şampiyonu gibi davranan bir futbolcuya veda ettiklerini söyledi.

Podolski'nin büyük bir oyuncu olduğunu vurgulayan Grindel, 31 yaşındaki futbolcunun bazı sosyal projeleri de hayata geçirdiğine dikkati çekti.
Grindel, tecrübeli futbolcunun Polonya ve Türkiye'de de sevildiğini kaydetti.
Tribünde de "130 maç, 48 gol, bir efsane. Teşekkürler Lukas." afişi yer aldı.
Müsabakadaki yerini Sebastian Rudy'e bırakan Podolski'yi tribünlerdeki taraftarlar "Lukas Podolski" sloganlarıyla ayakta alkışladı.
Maç sonunda statta tur atan tecrübeli futbolcuya seyirciler sevgi gösterisinde bulundu.
Podolski, milli takıma 130 maçta 49 gol atarak veda etti.

- Mesut Özil'e madalya

Maç başlamadan önce ayrıca Alman Milli Takımı'nın taraftar kulübü tarafından "Yılın Milli Oyuncusu" seçilen Mesut Özil'e madalya verildi.
İngiltere karşısında forma giymeyen Türk asıllı Alman oyuncu, taraftar kulübünce düzenlenen ankette 316 bin 850 oyun yüzde 54,5'ini alarak yılın milli oyuncusu seçilmişti.
Alman Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Özil, 2011, 2012, 2013 ve 2015'ten sonra 5. kez bu ödüle layık görüldü.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.