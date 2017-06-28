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Para-tekvandocular Güney Kore'ye gitti

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:50
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Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Chuncheon kentinde 1 Temmuz'da düzenlenecek 3. Asya Tekvando Şampiyonası'na katılacak

Para-tekvandocular Güney Kore'ye gitti
ANKARA (AA) - Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 3. Asya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan para-tekvandocular, Chuncheon kentinde 1 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonaya katılmak için Güney Kore'ye gitti.

Şampiyonada tatamiye çıkacak 13 milli tekvandocu şunlar:



- Kadınlar 

Büşra Gör (K44 - 49 kilo), Gamze Gürdal (K44 - 58 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K44 - +58 kilo)



- Erkekler

Mahmut Bozteke (K44 - 61 kilo), Süleyman Erdoğan (K44 - 61 kilo), Halil Altuğ Cantürk (K44 - 75 kilo), Fatih Çelik (K44 - 75 kilo), Yasin Tokdoğan (K44 - +75 kilo), Bayram Kayan (K44 - +75 kilo), Osman Yalt (K43 - 75 kilo), Mehmet Sami Saraç (K42 - 61 kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 - 75 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (K42 - +75 kilo)



- Kıta şampiyonaları tüm ülkelere açık 



Dünya Tekvando Federasyonu, 2020 yılından itibaren paralimpik oyunlarına dahil edilen para-tekvando branşının gelişmesi için çaba sarf ediyor.

Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi.

Kıta şampiyonalarında o kıtanın ülke sporcuları 40 puan kazanmak için mücadele ediyor. Organizasyona diğer kıtalardan katılan para-tekvandocular ise 20 puanı hanelerine yazdırmak için tatamiye çıkıyor.


Anadolu Haber Ajansı
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