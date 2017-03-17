Altı ilden 230 sporcunun katıldığı etkinlik atletizm, masa tenisi, yüzme, karma futbol ve karma basketbol branşlarında gerçekleştiriliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) sahalarında düzenlenen oyunlar öncesinde Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlknur Tanboğa ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar arasında, Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları düzenlenmesine ilişkin iyi niyet anlaşması imzalandı.

Düzenlenen açılış töreni öncesinde, oyunlarda mücadele edecek sporcular kortej geçişi yaptı. Daha sonra konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek adına etkinliğin önemli olduğunu söyledi. Gerçekleştirilecek müsabakalara katılan çocukların yaşıtlarıyla kaynaşarak, birlikte yarışıp yine beraberce kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çiçek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Harmandar, özel sporculara fırsat verildiği takdirde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Aydın, 170 ülkeye yayılmış, yaklaşık 4,5 milyon sporcuya sahip, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan "Special Olympics International"ın Türkiye'deki tek kuruluşu olduklarını bildirdi.

Her sene düzenledikleri bölgesel oyunlardan bu yıl Ege Bölge Oyunları'nı Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesinde yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geçmişimize baktığımızda bundan yıllar önce özel sporcu yeminimizde belirttiğimiz gibi özel sporcularımıza kazanma şansı vermek, kazanmasalar bile onlara çabalarında cesaret vermek için yola çıktık. Bugün baktığımızda onların heyecanlarını, mutluluklarını ve gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak hem özel sporcularımızı oyunlarımızla hayatın içine çekiyor hem de sosyal hayatta daha aktif bireyler olmasını arzuluyoruz."

Çalışmalarını çok daha geniş kitlelere duyurmak, daha çok çocuğa dokunmak, daha büyük işler başarmak için "Biz özeliz bağışlayın" kampanyası başlattıklarına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Çünkü bu çocuklarımızın ihtiyacı olan şey, hayatta ve oyunda eşit şartlara sahip olmak. Onlara bu şartları sunabilmek için de toplumumuzdaki tüm duyarlı insanların desteği çok önemli. Yapılan her bağış, onların diğer bireyler gibi eşit şartlarda spor yapmasına ve sosyalleşmesine olanak veren proje ve etkinliklere harcanacak. Bazen diğer bireylerle aynı masada yiyeceği eğlenceli bir yemeğe, bazen yeşil sahalarda gol sevinci yaşadıktan sonra boynuna takacağı bir madalyaya ya da spor yapmasına olanak verecek bir malzemeye dönüşecek."

Organizasyon, gün içinde gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

MUĞLA (AA) - Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları Muğla'da başladı.Anadolu Haber Ajansı