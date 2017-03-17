banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları

17 Mart 2017 Cuma 13:14
Bu haber 18 kez okundu

- Muğla'da, 6 ilden 230 sporcunun katıldığı oyunlarda atletizm, masa tenisi, yüzme, karma futbol ve karma basketbol branşlarında mücadele edilecek - Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aydın: "Hem özel sporcularımızı oyunlarımızla hayatın içine çekiyor hem de sosyal hayatta daha aktif bireyler olmasını arzuluyoruz"

Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları
 MUĞLA (AA) - Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları Muğla'da başladı.
Altı ilden 230 sporcunun katıldığı etkinlik atletizm, masa tenisi, yüzme, karma futbol ve karma basketbol branşlarında gerçekleştiriliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) sahalarında düzenlenen oyunlar öncesinde Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlknur Tanboğa ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar arasında, Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları düzenlenmesine ilişkin iyi niyet anlaşması imzalandı.

Düzenlenen açılış töreni öncesinde, oyunlarda mücadele edecek sporcular kortej geçişi yaptı. Daha sonra konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek adına etkinliğin önemli olduğunu söyledi. Gerçekleştirilecek müsabakalara katılan çocukların yaşıtlarıyla kaynaşarak, birlikte yarışıp yine beraberce kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çiçek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Harmandar, özel sporculara fırsat verildiği takdirde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Aydın, 170 ülkeye yayılmış, yaklaşık 4,5 milyon sporcuya sahip, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan "Special Olympics International"ın Türkiye'deki tek kuruluşu olduklarını bildirdi.

Her sene düzenledikleri bölgesel oyunlardan bu yıl Ege Bölge Oyunları'nı Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesinde yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geçmişimize baktığımızda bundan yıllar önce özel sporcu yeminimizde belirttiğimiz gibi özel sporcularımıza kazanma şansı vermek, kazanmasalar bile onlara çabalarında cesaret vermek için yola çıktık. Bugün baktığımızda onların heyecanlarını, mutluluklarını ve gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak hem özel sporcularımızı oyunlarımızla hayatın içine çekiyor hem de sosyal hayatta daha aktif bireyler olmasını arzuluyoruz." 

Çalışmalarını çok daha geniş kitlelere duyurmak, daha çok çocuğa dokunmak, daha büyük işler başarmak için "Biz özeliz bağışlayın" kampanyası başlattıklarına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Çünkü bu çocuklarımızın ihtiyacı olan şey, hayatta ve oyunda eşit şartlara sahip olmak. Onlara bu şartları sunabilmek için de toplumumuzdaki tüm duyarlı insanların desteği çok önemli. Yapılan her bağış, onların diğer bireyler gibi eşit şartlarda spor yapmasına ve sosyalleşmesine olanak veren proje ve etkinliklere harcanacak. Bazen diğer bireylerle aynı masada yiyeceği eğlenceli bir yemeğe, bazen yeşil sahalarda gol sevinci yaşadıktan sonra boynuna takacağı bir madalyaya ya da spor yapmasına olanak verecek bir malzemeye dönüşecek."

Organizasyon, gün içinde gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.