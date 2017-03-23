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Osmanlıspor'da Hamzaoğlu dönemi

23 Mart 2017 Perşembe 16:36
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- Başkent ekibi, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Osmanlıspor'da Hamzaoğlu dönemi
 ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Batıkent Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kulübün hedeflerini çok iyi bildiklerini belirterek, "10 sene önce burada çok keyifli bir çalışma ortamı bulmuştum. 10 sene sonra yine burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Belirlenen hedefler doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Hamzaoğlu, "İyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Osmanlıspor yönetimine ve Mustafa hocama teşekkür etmek istiyorum. Mustafa hocanın bıraktığı yerden alıp, onun yapmak istediklerinin devamını getirmeye çalışacağız. İnşallah ekibimle beraber Osmanlıspor'a gerekli katkıyı veririz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un başarısındaki en büyük etkenin istikrar olduğunu vurguladı.
Sporda başarının istikrardan geçtiğini aktaran Hamzaoğlu, "Osmanlıspor'un başarısındaki en büyük etken istikrardır. İstikrarı da güven ortamında yakalayabilirsiniz. Birbirinize güvenmelisiniz." ifadelerini kullandı.

- "Hoca değişikliği ülkemizin kanayan yarası"

Bir soru üzerine, "Hoca değişikliği ülkemizin kanayan yarası." diyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"En basiti, hoca gönderilerek bu işler çözülüyor. Gerekli sabır bu konuda gösterilmiyor. Doğru hedefler konulmuyor. Osmanlıspor'u seçerken imkanlar ve gerçekçi hedefleri göz önünde tuttuk. Gerçekçi hedefler koymak lazım."

Kendisinin ve ekibinin üretici bir yapıya sahip olduğunu dile getiren teknik direktör Hamzaoğlu, "Çorbada tuzumuz olsun isteriz. Genç oyuncuyu futbola kazandırmak için çalışırız. Bir şeyleri üretmek lazım. Biz, üreterek mutlu olmaya çalışan insanlarız. Önümüzdeki yılın planlamasını daha net bir şekilde yapalım diye geldik." şeklinde görüş belirtti. 

- Yurtgüven: "Hamza hoca ve ekibine inanıyoruz"

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibine güvendiklerini aktardı. 

Kulübe yaptığı katkılardan dolayı eski teknik direktörleri Mustafa Reşit Akçay ve ekibine teşekkür eden Yurtgüven, "Bize çok büyük başarılar yaşattılar." yorumunu yaptı.

Başarı çıtasını Hamza Hamzaoğlu ile daha yukarılara çıkarmak istediklerini kaydeden Yurtgüven, "Osmanlıspor'un hedefleri bitmez. Hamza hocayla 1,5 yıllığına anlaşma sağladık. İnşallah bu birlikteliğin daha uzun soluklu olacağını ümit ediyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Hamza hoca ve ekibine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor'da Hamzaoğlu'nun yardımcılıklarını Metin Mert, Fuat Nihat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman ve Tayfun Türkmen yapacak. 
Başkent ekibinin bu akşam yapacağı antrenman, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek.

Anadolu Haber Ajansı
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