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NEYMAR, MESSİ'Yİ GEÇTİ

17 Ocak 2017 Salı 11:36
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin raporuna göre, piyasa değerini 246,8 milyon avroya çıkaran Barcelonalı Neymar, takım arkadaşı Messi'yi geçerek ilk kez zirvede yer aldı

NEYMAR, MESSİ'Yİ GEÇTİ
ANKARA (AA) - Avrupa'nın en büyük 5 ligi kapsamında yapılan değerlendirmenin ardından Ocak 2017 transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, takım arkadaşı Lionel Messi'yi geçen Barcelonalı Neymar oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) yaptığı "Ocak 2017 itibarıyla en değerli 100 futbolcu" raporuna göre, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) "piyasa değeri en yüksek futbolcu" unvanını, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar aldı.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, son 2 yılda kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu ekonometrik modele göre, 24 yaşındaki Neymar'a 246,8 milyon avro değer biçildi.

Neymar, önceki yıllarda ilk sırada yer alan ve 170,5 milyon avro değer biçilen ikinci sıradaki Messi'ye 76,3 milyon avro fark atarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, 155,3 milyon avro değerle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Gelecek ay 32 yaşına girecek Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise gerileyerek 126,5 milyon avroluk değeriyle 7'nci olabildi.

Mesut Özil ve Emre Can da var
Piyasa değeri en yüksek 100 futbolcunun belirlendiği listeye, İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk asıllı Alman oyuncular Mesut Özil ve Emre Can da girdi. Arsenal'in, 2013-2014 sezonu başında Real Madrid'den 50 milyon avro karşılığında transfer ettiği Mesut Özil, 47,6 milyon avroluk tahmini bonservisiyle 62. sıraya yerleşti. Piyasa değeri 38,7 milyon avro olarak tahmin edilen Liverpoollu Emre Can da kendisine 93. sırada yer buldu.

İlk 15 

CIES'in "Ocak 2017 itibarıyla en değerli 100 futbolcu" raporuna göre, piyasa değeri en yüksek 15 futbolcu şöyle: 

1. Neymar Junior (Barcelona): 246,8 milyon avro 

2. Lionel Messi (Barcelona): 170,5 

3. Paul Pogba (Manchester United): 155,3

4. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,4

5. Luis Suarez (Barcelona): 145,2

6. Harry Kane (Tottenham): 139,2

7. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 126,5

8. Paulo Dybala (Juventus): 113,8

9. Dele Alli (Tottenham): 110,5

10. Eden Hazard (Chelsea): 101,5

11. Gonzalo Higuain (Juventus): 98

12. Anthony Martial (Manchester United): 92,5

13. Raheem Sterling (Manchester City): 85,5

14. Gareth Bale (Real Madrid): 84

15. Yannick Ferreira Carrasco (Atletico Madrid): 83 


Anadolu Haber Ajansı
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