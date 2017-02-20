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NBA All-Star'da rekorlar gecesi

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
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Bu yıl 66'ncısı düzenlenen NBA All-Star maçını, Doğu Karması'nı 192-182 yenen Batı Karması kazandı

NBA All-Star'da rekorlar gecesi
NEW YORK (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 66'ncı all-star maçında Batı Karması, Doğu Karması'nı 192-182 yendi. 

Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde düzenlenen NBA All-Star Hafta Sonu etkinliklerinin son gününde, New Orleans Pelicans takımına ev sahipliği yapan Smoothie King Center'da oynanan maçta, Doğu ve Batı konferanslarının yıldızları çok sayıda rekora imza attı. 

Ev sahibi Batı Karması maça Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) ve James Harden (Houston Rockets) ilk 5'iyle çıktı. 

Doğu Karması ise LeBron James, Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), Jimmy Butler (Chicago Bulls), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve DeMar DeRozan (Toronto Raptors) ilk 5'iyle sahadaki yerini aldı. 

İlk çeyreği Doğu Karması 53-48 önde tamamlasa da, ikinci çeyrekte Batı Karması maça ağırlığını koydu ve ilk yarıyı 97-92'lik skorla önde bitirdi. 

Karşılaşmanın üçüncü periyodu, smaçlardan çok 3 sayı mücadelesine döndü. Dördüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Batı Karması, maçtan 192-182'lik skorla galip ayrılırken, Doğu Karması'na karşı NBA All-Star maçlarında 29'uncu galibiyetini elde etti.



- Rekorlar altüst oldu



İki takımın savunmadan uzak ve smaçlarla dolu oyunu, all-star maçı tarihindeki birçok rekorun kırılmasını da sağladı. 

Takımların ilk çeyrekte bulduğu 101, ilk yarıda attığı 189 ve maç genelinde kaydettiği 374 sayı sayesinde, bir all-star maçının tek çeyreğinde, bir yarısında ve toplamında en çok sayı üretildi.

Doğu ve Batı Karması 280 atışta yüzde 57,9'luk başarıyla 162 isabet kaydederken, 66'ncı all-star müsabakası, bir all-star maçında en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan maç olarak tarihe geçti.

Ayrıca Golden State Warriors oyuncusu Kevin Durant 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla all-star tarihinde "triple-double" yapan 4'üncü oyuncu oldu.

Maçın ilk çeyreğinde eski takım arkadaşı Oklahoma City Thunder oyuncusu Russell Westbrook'a asist yapan Durant, Batı Karması yedek oyuncuları, taraftarlar ve analistlerden övgü aldı.



- Davis'ten rekor performans



New Orleans Pelicans'ın pivotu Anthony Davis, takımının sahasında çıktığı maçta 52 sayı kaydederek bir all-star maçında en çok sayı atan oyuncu olurken, 66'ncı all-star maçının da en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Eski rekor, 1962'de 12'ncisi düzenlenen all-star maçında 42 sayı kaydeden NBA efsanesi Wilt Chamberlain'e aitti.

Davis, ayrıca, 39 atışta 26 isabet bularak bir all-star maçında en çok atış kullanan ve isabet yakalayan oyuncu oldu.

Üçüncü çeyrekte 32 sayıya ulaştığında takım arkadaşlarına 50 sayıya çıkmak istediğini belirten Davis, rekorunu ve MVP ödülünü New Orleans halkına ve Pelicans takımına hediye etti.

Anadolu Haber Ajansı
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