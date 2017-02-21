banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

NBA ALL-STAR MAÇINI MİLYONLAR İZLEDİ

21 Şubat 2017 Salı 08:31
Bu haber 754 kez okundu

NBA'de Batı Karması'nın kazandığı karşılaşma, ortalama 7,8 milyon kişiyle 2013'ten bu yana en çok izlenen All-Star maçı oldu

NBA ALL-STAR MAÇINI MİLYONLAR İZLEDİ
ANKARA (AA) - Birçok rekorun kırıldığı Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 66'ncı All-Star maçı, ortalama 7,8 milyon kişi tarafından izlendi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Batı Karması'nın Doğu Karması'nı 192-182'lik skorla yendiği karşılaşma, ortalama 7,8 milyon kişi tarafından takip edilerek 2013'ten sonraki dönemin izlenme rekorunu kırdı.

Sosyal medyadan da yayınlanan karşılaşma sırasında izleyici sayısının bir ara 8,5 milyona kadar çıktığı ve bu rakamın geçen sezonki All-Star maçından yüzde 3 daha fazla olduğu belirtildi.

Maçın en değerli oyuncusu seçilen New Orleans Pelicans'ın pivotu Anthony Davis'in, 52 sayıyla bir all-star maçının en skorer ismi olduğu mücadele, ABD'de en çok 10,9 reytingle Oklahoma kentinden takip edildi.

Karşılaşma, bir All-Star mücadelesinin tek çeyreğinde (101), bir yarısında (189) ve toplamında (374) en çok sayı üretilen, en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan maç olarak da tarihe geçmişti.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.