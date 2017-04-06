Milli motosikletçi Sofuoğlu, hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sponsoru Red Bull tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan standı ziyaret etti.

Maltepe AVM'de kurulan standı gezen, hayranlarıyla iletişim halinde olabilmesi için kurulan "kenanlatamgaz.com" internet sitesi üzerinden gelen mesajları okuyan ve 3 boyutlu gözlük monte edilmiş kasktan kendi antrenman sürüşünü bir kez daha deneyimleyen Kenan Sofuoğlu, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Sofuoğlu, standa gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirirken, kendisiyle sohbet etmek isteyenleri de kırmadı.

Ziyarette Kenan Sofuoğlu'na, genç milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da eşlik etti.

Hazırlanan standı çok beğendiğini aktaran milli motosikletçi, "İspanya'daki antrenmanımda çekilmiş videoyu 3 boyutlu olarak izledim. Ben doyamadım. Ayıp olmasaydı izlemeye devam edecektim. Motorun üzerindeyken yaşadıklarım, görüş açısı, bire bir olarak tekrar yaşadım. Normal birinin bunu izlediğinde çok etkileneceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, "kenanlatamgaz" projesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Benim tam ihtiyacım olan zamanda bu proje ortaya çıktı. Zor bir dönem geçirdim. Özellikle son 3 ayım sıkıntılıydı. Sakatlık yaşadım ve 2 yarış kaçırdım. Ardından İspanya'da yarış dışı kaldım. Buradan gelecek destek mesajlarına ihtiyacım var. Mesajlar bize moral veriyor. Buradan en beğendiğimiz mesajın sahibini seçip, onu Avrupa'da bir yarışa götürme planımız var. İnşallah biz de başarıyı getiririz ve Türkiye olarak bunun mutluluğunu yaşarız."

Anadolu Haber Ajansı