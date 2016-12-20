Milli kayakçılar EYOWF 2017'ye hazırlanıyor

ERZURUM (AA) - Milli kayakçılar, dünyanın birçok ülkesinden genç sporcuların katılacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOWF 2017) başarı elde etmek için Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonada alp disiplininde mücadele edecek milli kayakçı Sıla Kara, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Palandöken Dağı'nda çalışan Sıla, yaptığı açıklamada, hazırlıklarının sorunsuz geçtiğini belirtti.

EYOWF 2017'den sonraki hedefinin Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları olduğunu ifade eden Sıla, şöyle konuştu:

"EYOWF'a dünyadaki bütün rakiplerim gelecek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalıştım, karşılığını alacağımı düşünüyorum. Erzurumluyum ve burası benim evim. Biz yurt dışına gittiğimizde takım arkadaşlarımızla birbirimizi motive ederiz. Buraya tanıdığın insanların ve halkın gelmesi, binlerin destek çıkması bizim moralimizi çok yükseltiyor. Bunun verdiği bir güven var. Organizasyon kendi evimizde olduğu için mutluyuz."

Ev sahipliğini avantaja çevirerek başarı elde etmek istediklerini anlatan Kara, 11-18 Şubat 2017'de düzenlenecek oyunlar için hazır olduklarını ve rakiplerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı