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Manchester United "1-1" eriyor

04 Aralık 2016 Pazar 22:13
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UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Manchester United, lig maçında Everton ile yenişemedi

Manchester United
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Everton'a konuk oldu.

Manchester ekibi, 42. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Everton 89. dakikada Leighton Baines'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla bir puanı kurtardı.

Ligde Arsenal ve West Ham United maçlarının ardından Everton deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan Manchester United, 21 puanla 6. sırada yer aldı. Everton ise 20 puanla 8. sırada kaldı.

Premier ligde bugün oynanan diğer maçta, Liverpool deplasmanda Bournemouth'a 4-3 yenildi. 75. dakikaya 3-1 önde giren Liverpool, son 15. dakikada kalesinde 3 gol birden görüp karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı.


Anadolu Haber Ajansı
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