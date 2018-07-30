Kutay ve Yücesan birincilikleri kaptırmadı

2018 Türkiye Pist Şampiyonası’nda sezonun 3.randevusu 28-29 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’ndeydi… Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından organize edilen hafta sonunda Türkiye Pist Şampiyonası haricinde Opel Corsa OPC Cup 2.ayak yarışları da koşuldu.



Super ve maxi grupta 12 sporcunun start aldığı ve 2 yarış olarak koşulan Türkiye Pist Şampiyonası ilk yarışta; Maxi grup Hakan Mete Kutay, Galip Atar, Metin Çalışkan sıralaması ile sonuçlanırken, Super grup podyumu Ersin Yücesan, Tahir Bilge ve Osman Demirel sıralamasıyla oluştu.



Günün ikinci yarışında da her iki grupta ilk 2 sıra değişmedi ve Maxi grup Hakan Mete Kutay bir kez daha damlı bayrağın altından ilk geçen isim olurken onu Galip Atar ve Tuğrul Köselerden takip etti. Super grupta şampiyona lideri Ersin Yücesan bir kez daha podyumun en üst basamağına çıkarken, Tahir Bilge ikinci ve Uğur Fatinoğlu da üçüncü sırada finiş gördüler.



Opel Corsa OPC Cup’ta ise Cumartesi günü yapılan ilk yarışı Ramazan Kaya kazanırken, Vedat Dalokay ikinci ve Muhammed Ali Ülkü de üçüncü olarak podyumu oluşturdular. Pazar günü koşulan ikinci yarış ise Ümit Ülkü, Can Tolon, Vedat Dalokay sıralamasıyla sona erdi.



2018 Türkiye Pist Şampiyonası’nda 4.ayak yarışları 2 aylık bir aranın ardından 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.