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KUPADA SON 16 PROGRAMI AÇIKLANDI!

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:28
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Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Şubat Cumartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması 5 Şubat Pazar günü oynanacak

KUPADA SON 16 PROGRAMI AÇIKLANDI!
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.

Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:

4 Şubat Cumartesi:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

 20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

Anadolu Haber Ajansı
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