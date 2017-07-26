Kendini korumak için başladığı karatede olimpiyat şampiyonu oldu

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli karateci Gamze Karesteci, annesinin kendisini koruması için başlattığı bu sporda büyük bir başarıya imza attı.

Gamze Keresteci, 20 branşta 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılımıyla devam eden 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, 68 kilo kumitede altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir'de bir buzdolabı fabrikasında montaj bölümünde işçi olarak çalışan bir çocuk annesi 31 yaşındaki milli karateci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşında annesinin yönlendirmesiyle bu spora başladığını anlattı.

Karateyi öğrendikçe sevdiğini belirten Gamze Keresteci, "Evlenene kadar karateye devam ettim. Evlendikten sonra yaklaşık 10 yıl ara verdim. Ancak yeniden spora döndüm ve çok çalıştım. Hocalarım bana çok destek oldu. Onları çok seviyorum. Olimpiyatlara çok iyi bir ekiple hazırlandım." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra yeniden karateye döndüğünü anlatan Gamze, olimpiyatlarda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Spora devam edeceğim. Her şey oğlum için, her şey Türkiye için. Altın madalya aldığım için çok mutluyum. Türkiye'ye ye ve kendime bu gururu yaşattığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

- Anne Keresteci: "Ona güvendik"

Gamze Keresteci'nin annesi Gülay Keresteci ise işitme engelli kızını, kendisini koruması düşüncesiyle 9 yaşında karateye gönderdiğini söyledi.

Keresteci, kızının bu sporda geliştiğini dile getirerek, "Kızım zamanla sporu sevdi. Hocaları bu alanda uzmandı. Ona güvendik. Hata etmediğimizi düşünüyorum. Gamze de bizi utandırmadı. Allah tüm insanlara, böyle bir gurur yaşatsın. Gururluyuz." diye görüş belirtti.

Gülay Keresteci, engelli çocuklara sahip ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Kızım başardıysa herkes başarabilir. Gamze azmetti ve başardı. Ben tüm engellilere, özellikle işitme engellilere sporla uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Başarmak çok da zor değil. Biraz istek, biraz heves. Kendisini korusun diye çıktığımız yolda buraya kadar geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kızımın İstiklal Marşı'nı okutarak, bayrağımızı göklere çıkarmasından gurur duyuyorum."

- Oğlu da karate yapıyor

Milli karateci Gamze Keresteci'nin 7 yaşındaki oğlu Gökay Keresteci de annesiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Annesiyle beraber karate yaptığını anlatan Gökay, "Yüzmeyi de karate yapmayı da çok seviyorum. Annemle birlikte karate yapıyoruz. Büyüdüğümde annem gibi altın madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı