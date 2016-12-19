GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımdaki anlayışı değiştirmeleri ve kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi.

Üzülmez, Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kupanın kendileri için çok önemli olmadığını ifade etti.

Lige odaklanmak zorunda olduklarını anlatan Üzülmez, şöyle konuştu:

"Son haftalarda sıkıntı içerisinde olan bir takımız ve ligdeki son 6 maçı kaybetmişiz. Mantaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Geldiğimiz günden bu yana oyuncularımızla sürekli konuşup toplantılar yapıyoruz. Tabi 3-4 günlük süre içerisinde değiştirmemiz çok kolay olmuyor. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Özellikle ikinci yarıda katılan arkadaşlarımızla beraber devre arasında Antalya’da yapacağımız kampta taktiksel olarak önemli aşamalar kaydedeceğimize inanıyorum. Saha içindeki duruşumuz ve bireysel olarak yaptığımız hatalar, maçların kaybedilmesinde büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu bireysel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor."

Antalya’da güzel bir kamp dönemi geçirmek istediklerini belirten Üzülmez, bu hafta ligin önemli takımı olan Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, bu maçtan puan veya puanlar almaya çalışacaklarını kaydetti.

Şu an Gaziantepspor'un puan cetvelinde kendisine yakışmayan bir yerde olduğuna işaret eden Üzülmez, "Gaziantepspor, bu ülkenin en köklü camialarından birisidir. Kamp dönemi bizim için çok önemli. Oyuncularımıza düşündüklerimizi mantalite ve taktiksel anlamda anlatmak için kamp süresince yapacağımız çalışmalar çok daha önemli olacaktır. İkinci yarı inanıyorum ki bu takım çok güzel şeyler yapacaktır. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber inanan bir oyuncu topluluğu olarak güzel bir sinerji yakalayıp Gaziantepspor’u en iyi yerlere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Anadolu Haber Ajansı