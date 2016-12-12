Kayak takımları, Yıldıztepe'de hazırlanıyor

ÇANKIRI (AA) - Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Elmadağspor kulüplerinin kayak takımları, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle kayaklı koşuda dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip. Türkiye şampiyonasına hazırlanan birçok kayak takımı, Yıldıztepe'ye gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kayak Takımı Yardımcı Antrenörü Esra Güneş Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldıztepe'deki pistlerin kayaklı koşuya çok uygun olduğunu belirterek, "Burası, kayaklı koşu için rakım olsun, iniş çıkışlar olsun Türkiye'deki en iyi pistlerden biri. Ankara'da kar olmadığı için Türkiye şampiyonalarının hazırlıklarını burada yapıyoruz. Bu yıl kar biraz daha erken yağdı, bizim için iyi oldu, sezon erken başlayacak." dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye şampiyonası eleme yarışlarının yapılacağını ifade eden Yüksel, bu yarışlarda dereceye giren sporcuların Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Milli sporcu Beyzanur Gümüş ise 4 yıldır kayak sporu ile uğraştığını dile getirdi.

Birçok uluslararası şampiyonada Türkiye'yi temsil ettiğini dile getiren Gümüş, "Spor yapmak bana büyük katkılar sağladı. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip, büyük başarılar elde etmek için burada antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken de Yıldıztepe'nin doğal güzellikleri ile hem sporcuları, hem de gezmek için gelenleri büyülediğini ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı