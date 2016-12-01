Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 4 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamayan kaleci Ahmet Şahin ve Cristian Tanase, takımla çalışmaya başladı. Sakatlığı bulunan Rumen oyuncu Marius Silviu Alexe ise antrenmana katılmadı.

Tudor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin güçlü ekiplerinden biriyle deplasmanda oynayacaklarının farkında olduklarını ve sahaya kendi oyunlarını yansıtabildikleri takdirde istediklerini alarak döneceklerini ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı