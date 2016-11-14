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Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi

14 Kasım 2016 Pazartesi 17:38
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Kırmızı-mavili ekip, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü

Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi
KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir gün iznin ardından devam etti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen ve 8 futbolcunun yer almadığı antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Futbolcuların teknik çalışma yaptığı antrenmana, milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden Abdou Razack Traore, Olafur Ingi Skulason, Mustapha Yatabare, Andre Biyogo Poko, Vladimir Rodic ve Iasmin Latovlevici ile sakatlığı bulunan Ermin Zec ve Marius Silviu Alexe katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını maç gününe kadar ara vermeden sürdürecek.

Anadolu Haber Ajansı
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