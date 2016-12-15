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"Kalan iki maçta maksimum puanı çıkarmak istiyoruz"

15 Aralık 2016 Perşembe 11:32
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Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Kafkas: (Aytemiz Alanyaspor maçı) Oldukça zor bir karşılaşma. Puan almak istiyoruz, umarım bunu başarırız.

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 18 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, zorlu karşılaşmadan puanla ayrılmak istediklerini bildirdi. Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde Osmanlıspor maçında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını savunarak, bunun morallerini bozduğunu kaydetti. Önlerinde Aytemiz Alanyaspor  maçı olduğunu hatırlatan Kafkas, şöyle konuştu: "Kalan iki maçta maksimum puanı çıkarmak istiyoruz. Çünkü ikinci devrede ciddi fikstür avantajımız var. Oldukça zor bir karşılaşma, özellikle ön bölgesi ciddi oyunculardan kurulu bir takım. Vagner Love olsun, Candeias olsun, son zamanlarda Efecan, Emre Akbaba... Bunlar etkili ve iyi oyuncular. İyi bir maç olacak. Puan almak istiyoruz, umarım bunu başarırız." Takıma gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kafkas, bu doğrultuda anlaştıkları Olcan Adın'la daha önce Ümit Milli Takım'da, Trabzonspor ve Gaziantepspor'da çalıştığını hatırlattı. Olcan'ın, kişiliğine ve oyunculuğuna inandıkları bir isim olduğunu belirten Kafkas, "Bizim gücümüze güç katacağına inanıyoruz. İyi bir transfer. Bizi tercih ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum, umarım takıma katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu. Olcan Adın ile anlaşan Akhisar Belediyespor, daha önce kadro dışı bıraktığı Julio Sami ve Douglao ile yollarını ayırmıştı.

Kupanın golcüsü Vaz Te
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda dün Aydınspor 1923'le 2-2 berabere kalan Ege ekibi, ikinci maçından da bir puanla ayrıldı. Akhisar Belediyespor, grupta ilk müsabakada Bursaspor'la 3-3'lük eşitliği bozamamıştı. Grupta 5 gol atıp, kalesinde 5 gol gören Ege temsilcisinde tüm golleri Vaz Te kaydetti. Vaz Te, şimdiye kadar oynanan grup maçlarında kupanın en golcü ismi konumunda bulunuyor. 


Anadolu Haber Ajansı
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