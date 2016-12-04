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Judo: Kulüpler Türkiye Şampiyonası

04 Aralık 2016 Pazar 22:08
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu

Judo: Kulüpler Türkiye Şampiyonası
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Judo Şampiyonası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'da Büyükler Türkiye Şampiyonası ile başlayan judo haftası, Kulüpler Türkiye Şampiyonası ile sona erdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, erkek ve kadınlar finallerinde Galatasaray'ı 3-2'lik skorlarla yenerek, şampiyonluğu elde etti.

Kulüpler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dünya judosunun yıldız isimleri de tatamiye çıktı. Kulüplerinin başarısı için ter döken ünlü judocular arasında olimpiyat ve dünya şampiyonu Majlinda Kelmendi'nin yanı sıra Distria Krasniqi, Miryam Roper, Szabina Gercsak, Hidayet Haydarov, Elhan Mammadov gibi isimler yer aldı.

Organizasyonda sıralamalar şöyle oluştu:  

- Kadınlar

1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2- Galatasaray

3- Trabzonspor

3- Bursa Osmangazi Belediyespor



- Erkekler  

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesispor

2- Galatasaray

3- Konya Selçuklu

3- Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü




Anadolu Haber Ajansı
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