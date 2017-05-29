İstanbul'da "Olimpik Gün" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Olimpik Gün" etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve milli olimpiyat komiteleri tarafından "hareket et", "öğren" ve "keşfet" sloganı ile kutlanan "Olimpik Gün"ün bu yılki dördüncü organizasyonu, Bahçeşehir Kolejinin Beylikdüzü kampüsünde düzenlendi.

Yaklaşık 200 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar eğlenceli atletizm oyunları ile spor yaparak keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda ise öğrenciler tarafından okul bahçesinde olimpik halkalar oluşturuldu.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonunda öğrencilere IOC Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı "Olimpik Gün Sertifikası" verildi.

"2017 Olimpik Gün" etkinliklerinin sonuncusu, 6 Haziran'da Samsun'da yapılacak.

Anadolu Haber Ajansı