Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, Muğla Gençlik Merkezi, Atatürk Spor Salonu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi atletizm sahalarında gerçekleştirilen şampiyonaya atletizmde 215, futbolda 144, basketbolda 96, voleybolda 120, masa tenisinde 52 olmak üzere 58 takımdan 627 sporcu katıldı.

Düzenlenen açılış töreni öncesinde, oyunlarda mücadele edecek sporcular Menteşe Spor Salonu'nda kortej geçişi yaptı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, şampiyonanın açılış töreninde sporculara başarı diledi. Organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Öçalmaz, Muğla'nın birçok ilçesinde değişik alanlarda spor organizasyonları yapıldığını kaydetti.

Gençlere sporun her alanında fırsat verilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Öçalmaz, "Ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın teminatı olan gençleri her alanda en iyi şekilde eğitmeli ve desteklemeliyiz. Engelleri aşmanın en büyük destekçisi ve partneri hiç şüphe yok ki spordur. Gençlerimizin en iyi spor organizasyonlarında yer alması çaba gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün etkinliklerinin startı verildi. Şampiyona, 26 Mart Pazar günü sona erecek.

MUĞLA (AA) - İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, Muğla'da başladı.Anadolu Haber Ajansı