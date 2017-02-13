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İkinci devrenin lideri Trabzonspor

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:22
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Bordo-mavililer, ligin ikinci bölümünün ilk 4 haftasında tüm maçlarını kazanarak 12 puan toplayan tek takım oldu

İkinci devrenin lideri Trabzonspor
TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci bölümüne en iyi başlangıcı yapan takım oldu.

Bordo-mavili ekip, ligin 16 haftalık ilk bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci devrede oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti.

Ligin ilk yarısını 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, aldığı galibiyetlerde puanını 30'a çıkarırken, 4 haftada 7 basamak yükselme başarısı göstererek 6. sıraya kadar da tırmandı.



- İkinci yarıdaki maçlar



Trabzonspor, 17. haftada deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne galibiyetle başladı. 

Kasımpaşa'yı 18. haftada İstanbul'da 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yendi ve bu sezon en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, son olarak Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yükselişini sürdürdü.



- Kalesinde sadece 1 gol gördü



Trabzonspor, 4 karşılaşmada 8 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, sadece 1 gol yerken 3 maçta da kalesini kapatarak ligde söz konusu dönemde en az gol yiyen ekip oldu.



- İkinci bölümün dikkat çeken ekipleri



Bordo-mavilileri, ikinci yarıda 10 puan toplayan Antalyaspor, 9 puan elde eden Beşiktaş ve Kardemir Karabükspor takımları takip etti. 

Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den 6, Fenerbahçe'den 7 puan fazla toplamayı başardı.

Bu arada ikinci bölümde çıkış yakalayan ve bu akşam deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Adanaspor da 16. haftadan sonra oynadığı 3 maçta yenilmedi ve hanesine 7 puan yazdırdı.



- Çubukçu: "İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz"



Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümünde aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa taraftarlarını sevindirdiklerini belirtti.

Devre arası yaptıkları transferlerle iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Çubukçu, "İkinci devrede 3'ü deplasmanda olmak üzere zorlu 4 maçlık dönemde 12 puan toplayarak önemli bir başarı sağladık. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz. Onlara güveniyoruz. Amacımız bu yakaladığımız çıkışı sürdürerek Trabzonspor'u daha yukarılara taşımak." diye konuştu.

Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçın, çıkışlarını sürdürmek açısından önemli olduğunun altını çizen Çubukçu, "Yeni stadımızdaki karşılaşmada taraftarlarımızın desteğiyle iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı, takımlarına destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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