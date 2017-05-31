Huzurevi sakinleri "bocce" ile huzur buluyor

ELAZIĞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca huzurevlerinde aktif yaşlanma hedefine yönelik başlatılan bocce sporu ile tanışan yaşlılar, hayatlarının son baharını zinde geçiriyor.

Ülke çapında yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2015'te Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 31 huzurevinde spor faaliyeti olarak yürütülmeye başlanan bocceye artan ilgiyle beraber bu sayı son 2 yılda 71'e ulaştı.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bocce Bowling Dart Federasyon Başkanlığınca 2 yıldır düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası ile yaşlı bireylerin bu spora olan ilgisi her geçen yıl artış gösteriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaşlı bireyler için uygun gördüğü bocce ile tanışan Elazığ Gazi Huzurevinin yaşlı sakinleri antrenörleri eşliğinde güne bocce ile başlıyor.

Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin bocceye başlamalarının ardından sosyal ve psikolojik açından büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadıklarını gözlemlediklerini belirtti.

Bocce Turnuvası ile yaşlı bireylerin yaşadıkları yarışma heyecanı ile sıkıntılarını unuttuklarını ve hayata bakış açılarının değiştiğini ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

''Bocce hem oynayan yaşlılarımız açısından hem de seyirci açısından çok zevkli ve çekişmeli geçiyor. Bocce, yaşlılara yaşama sevincini veren, onlar üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal anlamda son derece olumlu etkileri olan bir spor tarzıdır. Bocce ile ilgilenen yaşlılarımız hayattan zevk alan, olumlu ilişkiler kurabilen, üretebilen yaşlı profilini ortaya çıkarıyor. Şu anda yaşlılarımızdaki bu değişimi ve gelişimi görüyoruz. Umarız ki bu yaşlılarımızın sayısını zamanla daha da arttırmış oluruz.''

- Bocce ile sağlık buluyorlar

Bocce antrenörü Nida Yanlıç, huzurevinde kurdukları takımlarla 2 yıldır bocce sahasında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu sporu yapanların çok fazla efor sarf etmediği için tüm yaşlı bireylerin rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı olduğunu aktaran Yanlıç, 600-800 gram arasında değişen toplarla oynandığını kaydetti.

Oyunun amacının, atışlar sonucunda pallino adı verilen hedef topa yakın olmak olduğunu anlatan Yanlıç, ''Bocce sporuyla yaşlılarımızın aynı zamanda dikkat ve kas koordinasyon gelişimleri sağlanıyor, zihinsel açıdan oldukça rahatladıkları görülüyor. Çünkü oyun oynadıkları zaman artık başka bir şey düşünmüyorlar ve hedefe odaklanmak zorunda kalıyorlar. Bu bakımdan olumlu psikolojik etkileri de oluyor.'' diye konuştu.

- "Kendimi zinde hissediyorum"

Huzurevi sakinlerinden Arif Kocagül (68), 8 yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, bocce ile tanıştıktan sonra yaşantısının monotonluktan kurtulduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır bocce oynadığını dile getiren Kocagül, ''Boccenin bize katkısı hem deşarj oluyoruz hem de arkadaşlar arasında birbirimiz ile kaynaşıyoruz." dedi.

Bocce oyuncusu Mehmet Bilmez'de (70) bu sporla tanıştıktan sonra tüm sıkıntılarından arındığını belirterek, ''Bocce yapmak huzur veriyor. Böylelikle kendimi zinde hissediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı