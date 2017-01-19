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"Hedefimiz sezonu ilk 10 içinde bitirmek"

19 Ocak 2017 Perşembe 12:26
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Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: - "Oyuncular, birlik, beraberlik ve arkadaşlık içerisindeler. Bunu da sahaya yansıtıyorlar" - "(Sandro) Onun oyun tarzı agresif ama Türkiye'yi öğrenecek. Böyle oynarsa her maç atılır"

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Hedefimiz, sezonu ilk 10 içinde, iyi bir yerde bitirmek." dedi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştıklarını hatırlatarak, iki takım için de önemi yüksek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Takımda beraberlik ve arkadaşlığın çok iyi seviyede olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Burada göreve başladığımdan beri takımımdan çok memnunum. Çok iyi şekilde çalışıyorlar. Oyuncular, birlik, beraberlik ve arkadaşlık içerisindeler. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. O zaman da güzel şeyler çıkıyor. Son oynadığımız karşılaşmada maçın başından sonuna kadar skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmayan bir takımımız vardı. Herkes çok iyi bir şekilde dört dörtlük görevini yaptı. Hatta sonradan oyuna giren arkadaşlarımız dahil." diye konuştu.



- "Çok kritik maçlar olacak"



Antalyaspor'da göreve başladığında takımın ligde sonuncu durumda bulunduğunu ancak sonrasında yönetim, taraftar ve futbolcuların takıma sahip çıktığını anlatan Çalımbay, bu sayede şu anda iyi bir yerde olduklarını dile getirdi.

Rıza Çalımbay, iyi bir noktaya geldiklerini ancak hedeflerinin bitmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Mutlaka sezonu çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bütün uğraşımız, hedefimiz bu sezonu ilk 10 içinde, iyi bir yerde bitirmek. Her zaman söylediğimiz gibi mutlaka zirveye oynayan bir Antalyaspor olacak. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık ve üstüne koyarak gittik. İkinci yarı bütün takımlar için çok önemli, çok kritik maçlar olacak. Onun için de her maça final gözüyle bakıyoruz."



- Osmanlıspor maçının başlama saatine tepki



Bu hafta Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir grafik çizen Osmanlıspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, maçın başlama saati nedeniyle eleştirilerde bulundu. 

Çalımbay, 13.30'da başlayacak maçın 14.30 veya 15.00'e alınmasını Türkiye Futbol Federasyonundan istediklerini aktararak, "Federasyondan bir anlayış bekledik. Maçı 14.30-15.00 gibi oynanmasını teklif yaptık, kabul edilmedi. Federasyondan yine rica ediyoruz. Hakikaten o saatte maçın oynanması çok zor. Buz oluyor, özellikle sahanın bir tarafı buz oluyor. Hem sağlık açısından iyi bir şey değil. Bu maçı veya bundan sonra Ankara'da oynanacak maçlar bizim için biraz zor olabilir." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor karşısında Chico'nun sahadaki yerini alamayacak olmasının büyük bir dezavantaj olduğunun altını çizen Çalımbay, onun yerine oynayacak oyuncunun de en iyi şekilde görevini yapacağına inandığını kaydetti.

Transfer çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Çalımbay, bir veya iki oyuncu daha transfer edeceklerini, transferleri gelecek sezonun iskeletini düşünerek gerçekleştirdiklerini ifade etti.



- "Sandro böyle oynarsa her maç atılır"



Çalımbay, dünkü hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan yeni transferler Sandro ve Salih Dursun'un henüz yüzde 100 hazır olmadıklarını söyledi.

Salih Dursun'u bu hafta ilk 11'de sahaya süreceğini anlatan Çalımbay, "Bu hafta Celustka'yı stoper oynatacağımız için büyük ihtimal Salih'e görev vereceğiz. İyi olacağına inanıyorum. İkisi de tam yüzde 100 değiller ama kısa bir sürede bizimle beraber iyi bir yere gelecekler. Sandro zaten son anda geldi. Oyuncuları dahi tanımıyor. Sadece daha önceden Brezilya'dan arkadaş olduğu oyuncular var. Onun için de onlara bir zaman gerekiyor. Onun oyun tarzı agresif ama Türkiye'yi öğrenecek. Böyle oynarsa her maç atılır." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Haber Ajansı
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