banner181
Ana SayfaSPOR

GULİYEV'İN ZAFERİ DÜNYA BASININDA

11 Ağustos 2017 Cuma 14:28
Bu haber 965 kez okundu

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ramil Guliyev'in 200 metrede altın madalya kazanması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

GULİYEV'İN ZAFERİ DÜNYA BASININDA
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ramil Guliyev'in 200 metrede altın madalya kazanması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden şampiyonanın en önemli branşları arasında yer alan 200 metrede Guliyev'in şampiyonluğa ulaşması, uluslararası basında büyük ilgi gördü.

BBC: Şok bir zafer
İngiltere merkezli BBC, favori yarışçılar Güney Afrikalı Wayde van Niekerk ve Botsvanalı Isaac Makwala'yı geçerek zirveye yerleşen Türk sporcunun başarısını "Guliyev, Niekerk'i geride bırakarak 200 metreyi şok bir zaferle kazandı." başlığıyla verdi.

Haberde, şampiyonada 400 metreyi kazanan Niekerk ile yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 200 metrede yarışmasına son anda izin verilen Makwala gibi önemli sporcuları geçen Guliyev'in, elde ettiği zaferin atletizm dünyasında tahmin edilemeyecek bir durum olduğu belirtildi.

Türkiye'nin atletizmde ilk altın madalyasına Londra 2017'de ulaşarak büyük bir sürprize imza attığı vurgulanan haberde, Guliyev'in, "Şok etkisine yol açacak bir zafer kazanmadım. Ama kendimi rüyada gibi hissediyorum." değerlendirmesine yer verildi.

Eurosport: Çarpıcı bir son
Uluslararası spor kanalı Eurosport ise "Wayde van Niekerk'i geçen Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı" manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, "Türkiye'nin Azerbaycan'dan devşirdiği Guliyev, 20.09'luk derecesiyle elde ettiği zaferle iki ülkeye de büyük gurur yaşattı." ifadelerini kullandı.

Guardian: Rüyasından Niekerk'i Guliyev uyandırdı
İngiliz gazetesi Guardian, 27 yaşındaki milli sporcunun önemli̇ raki̇pleri̇ geçtiğini hatırlatarak, "Şampiyonada 400 metrenin ardından 200 metrede de zafere ulaşarak rüyasını gerçekleştirmeyi hedefleyen Van Niekerk'i, Guliyev uyandırdı." yorumunda bulundu.

Newyork Times Geleceğin Bolt'u henüz çıkmadı
ABD basınından Newyork Times da şampiyonanın ardından emekliye ayrılacak Jamai̇kalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un halefi olarak gösterdiği Van Niekerk'i eleştirerek, "Bu yarışın ardından geleceğin Bolt'u diyebileceğimiz bir sporcunun henüz var olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Guliyev, Türkiye'ye şampiyonada ikinci madalyasını kazandırdı." değerlendirmesini yaptı.

L'equipe: En büyük sürprizlerinden biri
Fransa'dan L'equipe, şampiyonanın 200 metre finalinde seyircilerin hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştığını kaydederek, "Ramil Guliyev, 200 metreyi kazanarak dünya atletizm tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

EWN: Guliyev olimpiyat şampiyonunu yenmeyi başardı
Güney Afrika'nın haber platformu ise "Türk sporcu Guliyev, 400 metrede dünya rekorunu elinde tutan olimpiyat şampiyonu Van Niekerk'i yenmeyi başardı" şeklinde görüş belirtti.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.