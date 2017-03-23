Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı

Kulüp binasında 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayan Vural, daha sonra Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne geçti. Takımla ilk antrenmanın çıkan Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, hep kendi kendine bir büyük takımda görev alamadığı için hayıflandığını belirterek, "Bundan büyüğü var mı? Büyük bir takıma geldik." dedi.

Vural, Süper Lig'den teklif almasına rağmen Göztepe'yi tercih ettiğini belirterek, "Bu benim 27. takımım. Göztepe'ye bir türlü nasip olmamıştı. Çok sevdiğim bir camia burası, gelenekleriyle yaşayan bir camia. O yüzden çok mutluyum. Taraftardan ricam, oyuncularla ayak üstü konuştuğumda baskının kendilerini çok olumsuz etkilediğini söylediler. Biraz rahat versinler, 90+6'larda maç kazanılabilir." diye konuştu.

Sosyal hayatta renkli biri olarak bilindiğini kaydeden Vural, "Bu iş başladığında 24 saat çalışırız. Artık İzmir'miş, Hakkari'miş bizi bağlayan şey olmaz. Buraya 2,5 aylık sürede bu takımın başarması adına bütün benliğimizle 24 saat çalışmak için geldik. İstanbul'a gitmeden, çoluk çocuğu düşünmeden çalışacağız, artık her şeyimiz burası." yorumunu yaptı.





Vural, takımın sisteminde ufak tefek değişiklikler yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ufak tefek dokunuşlar yapmamız lazım. Tabii ki bu takım çıksın ama bu takım play-off şansını da kaybedebilir. Balıkesirspor, Ümraniyespor'u 3-0 yenerse biz 6. olacağız. Onun için bu takımın oyun alışkanlığını hep kazanma üzerine kurması lazım. Böylelikle en azından play-off'ta kalır ve kazanmayı bir seri haline getirse, bırakın ikinciliği lider olarak bile çıkabilir."

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, futbolculara yaptığı konuşmada, kalan 9 haftada kaybedilen bir şey olmadığını belirterek, "Bu mücadeleye tekrar hocamın önderliğinde bizimle beraber girmek istemeyen varsa hocamın da vaktini almasın, hemen şimdi buradan sahayı terk etsin. Eğer varız diyorsanız da kolay gelsin. Bugüne kadar nasıl arkanızdaysak, bundan sonra da aynı." ifadelerini kullandı.

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Cemal Tosun, Mehmet Demirtaş, Serhat Umar ve İzzet Karakulak yer alıyor.

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Yılmaz Vural, İzmir ekibine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.Anadolu Haber Ajansı