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Gomis'in Galatasaray'a transferi

29 Haziran 2017 Perşembe 16:58
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- Bonservisine 2,5 milyon avro ödenecek Gomis, Galatasaray Kulübünden 3 yıllık sözleşme gereği her sezon için 3 milyon 350 bin avro sabit ücret alacak

Gomis'in Galatasaray'a transferi
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da 3 yıllık sözleşme imzalanan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e, her sezon için 3 milyon 350 bin avro garanti ücret ödenecek. 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Gomis transferinin detayları paylaşıldı.

Açıklamada, Gomis'in eski kulübü Swansea City'ye net 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, 3 yıllık sözleşme gereğince futbolcuya her sezon için net 3 milyon 350 bin avro sabit transfer ücreti verileceği belirtildi. 

Gomis'in, imza parası olarak net 2,5 milyon avro, şampiyonluk halinde de net 200 bin dolar alacağı ifade edilen açıklamada, futbolcuya, oynadığı Spor Toto Süper Lig ve UEFA müsabakalarında, takımın kazandığı her 1 puan için 5 bin avro prim ödeneceği aktarıldı. 


Anadolu Haber Ajansı
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