Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Artık her takım bize karşı, lidere karşı sahaya çıkıyor. Rakiplerimizin konsantrasyonu daha yüksek oluyor ve daha iyi hazırlanıyorlar. Biz de hedef takım olduk." dedi.

Abdullah Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lider olmalarından dolayı, rakiplerinin kendilerine karşı farklı bir motivasyonla sahaya çıktıklarını söyledi.

Avcı, maçlara fizikselden daha çok zihinsel olarak çalıştıklarını belirterek, "Biz de hedef takım olduk. Artık her takım bize karşı, lidere karşı sahaya çıkıyor. Rakiplerimizin konsantrasyonu daha yüksek oluyor ve daha iyi hazırlanıyorlar. Biz de bunun için fizikselden çok zihinsel olarak hazırlanıyoruz. Bizim adımıza zihinsel olarak oyuncu grubunun maça odaklanması ve hazırlanması belirleyici olacak. Çünkü 13 lig maçı oynadık ve namağlup gidiyoruz. 4 de Avrupa kupası oynadık ve toplam 17 maç." diye konuştu.

Ligde çıkışta olan Gençlerbirliği'ne karşı çok zor bir deplasman maçı oynayacaklarını dile getiren Avcı, "Gençlerbirliği, savunmaya büyük önem veren bir takım. Savunma bir spor dalının olmazsa olmazlarındandır. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. Geçen haftalarda bu alanda hemen hemen beraberdik. Ümit Hoca da geldiğinden bu yana savunmanın öneminden bahsediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin geçmişten bugüne hep bireysel yeteneklere sahip oyuncuları kadrosunda bulundurduğuna dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"İbrahim Üzülmez ile bir çıkış yapmışlardı. Ümit Özat ile de bu çıkış devam ediyor. Gençlerbirliği'nin eski oyuncularından da olan Ümit, işini severek yapan bir teknik adam. Geldiğinden bu yana da takım için doğru dokunuşlarını gözlemliyoruz. Rakibimiz iyi bir takım ve Gençlerbirliği deplasmanı her zaman zor olmuştur. Her maç zor. Gençlerbirliği maçı da bu anlamda zor gözüküyor."

Deneyimli teknik adam, "Gençlerbirliği'nden bu hafta ligin en az gol yiyen takımı unvanını geri alabilir misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Oyunun nasıl seyredeceğini bilmiyoruz ama hiçbir zaman bunun hesaplarını yapmıyoruz. Kazanma alışkanlığına devam etmek istiyoruz. Bu ligde her zaman puan puandır, kazanamıyorsan da kaybetmemek önemlidir. Ligin daha 3'te 1'lik bölümü bitti. Ligin ilk yarısını kaybetmeyen bir takım olarak bitirmek istiyoruz."

- "Başkanımız çok güzel bir karar almış"

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir Futbol Kulübünde bundan sonra tüm teknik ekip ve futbolcuların ödemelerinin dolar yerine TL olarak yapılacak olmasıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Hayatımda böyle hesaplar hiç yapmadım. Başkanımız çok güzel bir karar almış. Bu ülkenin içerisinde yaşıyoruz ve ona göre davranmalıyız. Paraları zamanında ödenen bir kulübüz. Yönetimimiz paraları ister TL olarak ister döviz olarak yatırır bu onların kararıdır. Benim adıma da bugüne kadar dolar ile anlaşma hiç olmadı, olmayacak da."

Anadolu Haber Ajansı