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Galatasaray'ın Elazığspor maçı kadrosu açıklandı

16 Ocak 2017 Pazartesi 15:58
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Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda kaleci Muslera, De Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Cavanda ve Sinan Gümüş yer almıyor

Galatasaray'ın Elazığspor maçı kadrosu açıklandı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımın Elazığ kafilesinde kaleci Fernando Muslera, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş yer almıyor.

Elazığ'a bugün gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Cenk Gönen, Batuhan Şen, Ahmet Gül, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.

Anadolu Haber Ajansı
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