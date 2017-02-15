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Galatasaray'dan Riekerink'e teşekkür

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:14
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Galatasaray Kulübü, sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Riekerink'e teşekkür
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme sonrasında Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: 

"Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Riekerink, 2015-2016 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Riekerink, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası'nı, Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa'yı kazanan takımın başında yer aldı. 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Anadolu Haber Ajansı
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