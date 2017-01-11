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"GALATASARAY'DA SORUNLAR DIŞARIYA YANSIYOR"

11 Ocak 2017 Çarşamba 09:19
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Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Yekta: "Benim olduğum dönemde böyle sıkıntılar yoktu, olsa da hemen çözülüyordu"

ANTALYA (AA) - HİLMİ SEVER - Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, eski takımı Galatasaray'da sorunların çok fazla dışarıya yansıdığını söyledi. 

Yekta Kurtuluş, Antalyaspor'un kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Galatasaray'a değinen Yekta, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde de sorunlar olduğunu, bunların takım içinde kısa sürede halledildiğini dile getirdi. 

Şu an sorunların hemen basına sızdığının altını çizen Yekta Kurtuluş, "Benim olduğum dönemde böyle sıkıntılar yoktu, olsa da hemen çözülüyordu. Galatasaray'da sorunlar çok fazla dışarıya yansıyor. Galatasaray çok büyük bir camia. D "GALATASARAY'DA SORUNLAR DIŞARIYA YANSIYOR"


 Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Riekerink ile çalışmadığını hatırlatan Yekta, "Konuştuğum eski takım arkadaşlarım Riekerink'in çok düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor. O açıdan çok mutlular ve memnunlar. Oynayan oynamayan herkes onu seviyor ama hocalığı nasıldır bilemiyorum." dedi.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'i ise övdü.

Yekta, Hollandalı oyuncu hakkında, "Çok meziyetli bir oyuncu, üst düzey yetenekleri var. Şut atabiliyor, herkesten önce düşünebiliyor, kimsenin göremeyeceği yerleri görüp pas veriyor. O yüzden çok büyük bir futbolcu." diye görüş belirtti.


- "Gelecek sene daha farklı hedefler için mücadele edeceğiz"

Yekta Kurtuluş, Antalyaspor'un Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından ayağa kalktığınıvurgulayarak, "Sezonun başında istediğimiz futbolu sahaya yansıtamıyorduk ama Rıza hocanın gelişinden sonra işler tamamen değişti. Bizim açımızdan güzel bir ilk yarı oldu. İkinci yarıda bu iyi performansı başından sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Hepimizin amacı UEFA Kupası'na ya da çok zor biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmek." şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un büyük hedefleri bulunan bir camia olduğunu aktaran 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Antalyaspor'un hedefleri gitgide büyüyor, ben de bu hedeflerin içinde olmak istiyorum. Çünkü burası çok güzel bir şehir ve çok güzel insanları var. Bugüne kadar hak ettiği yerde değildi. Hem başkanımız hem hocamızla birlikte hedefleri büyüttük. Büyük ihtimalle de gelecek sene daha farklı hedefler için mücadele eden bir Antalyaspor olacak. Ben de bu hedeflere katkı vermek istiyorum." 



- "Emre Çolak, Arda gibi olacak"

Yekta Kurtuluş, yakın arkadaşı Emre Çolak'ın büyük bir yetenek olduğunu söyledi. 

Emre'nin İspanya'da kendisini daha fazla geliştireceğine inandığını vurgulayan Yekta, "Bana göre Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu Emre Çolak. Şu an çok başarılı, taraftarlar da seviyor. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyor. Büyük ihtimalle Emre Çolak, Arda gibi olacaktır." sözlerini kullandı. 



- "Galatasaray forması ile atsaydım daha farklı olurdu"

Yekta, ligin ilk yarısında ceza sahası dışından Fenerbahçe'ye attığı golün kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. 

Bu golün Antalyaspor'a 3 puanı getirmesi sebebiyle önemli olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

"O maçta rakibin kim olduğu önemli değildi. Attığım golle maçı kazandık. Fenerbahçe'ye golü Galatasaray forması ile atsaydım tabi ki daha farklı olurdu. Duygusu da başka olurdu. Antalyaspor forması ile attığım için rakip çok önemli değildi. Önemli olan 3 puandı." 


Anadolu Haber Ajansı
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