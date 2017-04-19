banner197
Ana SayfaSPOR

Galatasaray'da moral yemeği

19 Nisan 2017 Çarşamba 17:31
Bu haber 481 kez okundu

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, teknik direktör Tudor ve futbolcular, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi maç öncesi moral yemeğinde bir araya geldi

Galatasaray'da moral yemeği
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor ve futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşması öncesi moral yemeği yedi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre, başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve tüm çalışanların yer aldığı bir yemek organize edildi. Yemek sonrası futbolcular bir araya gelerek, galibiyet sözü verdi.

Yemek sırasında GSTV'ye açıklamada bulunan Dursun Özbek, 23 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçta oyunculara iyi şanslar dileyerek, "İyi skorla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Allah muvaffak etsin." dedi.

Takım kaptanı Selçuk İnan, Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek, "Tüm ülkenin beklediği bir maç. İyi hazırlanıp, iyi çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ise her zaman birbirlerine destek veren bir grup olduklarını vurgulayarak, şu görüşleri aktardı:

"Önemli bir maçımız var. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Derbilerin havası farklı olur. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İlk dakikadan son ana kadar onların desteğini hissetmek istiyoruz. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz." 

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu da Fenerbahçe maçlarının her zaman heyecanlı ve rekabet dolu geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız taraftarımızın coşkulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Böyle yemekler aile bütünlüğünü perçinliyor. Zaten bunu tesiste ve dışarıda yapıyoruz." 

Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlandıklarını kaydeden Bruma, "Taraftar bizim olmazsa olmazımız. Pazar günü onların vereceği destekle umarım kazanırız." diye konuştu.

Galatasaray formasıyla ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak Ahmet Çalık ise "Bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız. Derbiler her zaman farklı oluyor. Önceden televizyondan izliyordum, şimdi bu anlara tanıklık edeceğim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.