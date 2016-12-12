Galatasaray'da kara bulutlar dağıldı

İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Galatasaray, sıkıntılı dönemi geride bırakarak kara bulutları dağıttı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftada taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılı ekip, ardından yaşadığı düşüşü atlatırken, puan kayıplarını da telafi etmeyi başardı.

Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a evinde 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, bu süreçte 4 maçından 3'ünü kaybederek krize girmesinin ardından yeniden bir galibiyet serisi yakaladı ve çıkışa geçmesini bildi.

- Bursaspor maçı kırılma noktası oldu

Galatasaray, ligin 12. haftasında Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek sıkıntılı süreçten çıkışın sinyallerin verdi.

Trabzonspor (0-1), Medipol Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) yenilgileriyle bir anda zirve yarışının gerisine düşen sarı-kırmızılılar, ardından Bursaspor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Gaziantepspor (3-1) galibiyetleriyle hayat buldu.

Ligin 11. haftası itibarıyla 29 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde yer alan Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 14. haftada şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

Sarı-kırmızılılar, 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın gerisinde 29 puanla 3. durumda yer alırken, puan farkını 3 maç sonra 3 puana kadar çekti.

Ligde 16. hafta sonrasında verilecek devre arasına girerken puan farkını daha da aşağılara çekmek isteyen Galatasaray, önündeki Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında da galibiyete kilitlendi.

- 14 ay sonra yeni galibiyet serisi

Sarı-kırmızılı ekip, ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazanarak 14 ay sonra yeniden bir galibiyet serisine imza attı.

Son olarak 2015-2016 sezonunun ilk bölümünde üst üste 4 maç kazanan Galatasaray, ardından yeni bir kazanma serisi için 14 ay bekledi.

Geride kalan sezon, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 5. haftada Trabzonspor'u 1-0, 6. haftada Gazinatepspor'u 2-1, 7. haftada Medipol Başakşehir'i 2-0 ve 8. haftada Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, ardından ardından peş peşe 2 maçın üzerinde kazanmak için 14 ay bekledi.

- Son 7 sezonun en iyi ikinci performansı

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 14. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en iyi ikinci performansını yakaladı.

Geride kalan 14 haftada 29 puan toplayan Galatasaray, son 7 sezon içinde sadece 31 puan elde edilen 2014-2015 döneminin gerisinde kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 14. haftaları, 2015-2016, 2013-2014 ve 2012-2013 sezonlarında 26 puanla geçerken, 2011-2012 sezonunda 28, 2010-2011 sezonunda ise 20 puan elde edebildi.

Galatasaray, 2009-2010 sezonunun 14. haftasını da yine 29 puanla geçmişti.

Anadolu Haber Ajansı