Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler ligdeki Kasımpaşa maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 4 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Elazığspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Haber Ajansı