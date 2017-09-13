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Galatasaray'a yeni sponsor

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:17
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Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının şort sponsorluğu için teknoloji firması Fluo ile sözleşme imzaladı

Galatasaray'a yeni sponsor
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbol takımının şort sponsorluğu için teknoloji firması Fluo ile anlaşma yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasının imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Alexios Mavrogenis katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, Galatasaray'ın dünyada en çok tanınan Türk kulübü olduğunu belirterek, "Galatasaray, partnerlik ve sponsorluk anlamında da büyük firmalardan en çok talep gören kulüp. Fluo ise Türkiye'de isminden söz ettirmeye başlayan Yunanistan kökenli bir marka. Fluo ile Galatasaray arasındaki bu anlaşma iki tarafa da güç verecektir. Bu anlaşma şampiyonluk yolunda bize katkı verecek. Anlaşmanın Galatasaray'a uğurlu olacağına inanıyorum. Bu anlaşmanın her iki tarafta hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fluo ile yaptıkları anlaşmanın 1+1 yıllık olduğunu aktaran Özbek, futbol takımının forma kol sponsorluğu için de bir firmayla görüşme halinde olduklarını aktardı.

Dursun Özbek, kadın ve erkek basketbol takımlarının sponsorluğu için de çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Alexios Mavrogenis de Fluo olarak 3 yıl önce Türkiye pazarına girdiklerini aktararak, "Markamızın değerini Türkiye'de yükseltmek için Galatasaray ile böyle bir anlaşma yapmaya karar verdik. Galatasaray çok büyük bir marka ve birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni sezona çok iyi başlayan Galatasaray'a başarılar diliyorum." diye konuştu. 

Anadolu Haber Ajansı
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