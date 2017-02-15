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GALATASARAY'A TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR

15 Şubat 2017 Çarşamba 08:22
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Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Riekerink'le yollar ayrılırken, yaklaşık 3,5 yıllık süreçte 5. kez teknik direktör değişikliğine gidildi

GALATASARAY'A TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR
İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'ın son dönemdeki teknik direktör değişiklikleri dikkati çekiyor.

Hollandalı çalıştırıcıyı gönderip, Kardemir Karabükspor'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor ile söz kesen Galatasaray, son 3,5 yıllık süreçte 5 farklı antrenörle çalışarak bu alanda istikrarsız bir görüntü çizdi.

Galatasaray'ın teknik direktör görev süresi anlamında istikrar sağladığı son isim Fatih Terim oldu.



- Dört sezondur istikrar yok



Sarı-kırmızılı kulüp, 4 sezondur teknik direktör anlamında istikrarı yakalayamadı.

Galatasaray, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim'le çalışırken, 2013-2014 sezonundan itibaren teknik adam sirkülasyonu yaşamaya başladı.

Fatih Terim'le 2013-2014 sezonunun ilk bölümünde, 24 Eylül 2013 tarihinde yollar ayrılırken, sarı-kırmızılılarda geçen yaklaşık 3,5 yılda Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink görev aldı.



- Terim, başarılarına rağmen koltuğunu koruyamadı



Sarı-kırmızılı ekibin, tarihinin en kötü dönemini geride bıraktığı 2010-2011 sezonunun ardından, 2011-2012 sezonu başında göreve getirilen Terim, takımı yeniden toparlarken, elde ettiği başarılar koltuğunu korumasına yetmedi.

İlk iki sezonunda 2 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'de çeyrek final gören Terim, dönemin başkanı Ünal Aysal ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2013 yılı eylül ayıda görevden alındı.

Terim'le yaklaşık 2,5 yıl çalışan Galatasaray'da göreve getirilen teknik adamların görevde kalma ortalaması ise 8 ayın biraz üzerinde oldu.



- Mancini 2013-2014 sezonunu tamamladı



Fatih Terim sonrası göreve getirilen ünlü İtalyan teknik adam Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunu tamamladı.

Mancini yönetiminde ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşırken, yeni sezon öncesi bütçenin azaltılacağının bildirilmesi üzerine İtalyan çalıştırıcı, görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.



- Prandelli hayal kırıklığı yaşattı



Roberto Mancini sonrası 2014-2015 sezonunda görev alan 2 teknik adamdan ilki olan Cesare Prandelli, beklentileri karşılayamadı.

İtalya Milli Takımı'nın başında 2014 Dünya Kupası'nı kötü tamamlayan Prandelli, sezon başında vatandaşı Mancini'den koltuğu devralırken, 2 yıllık mukavele yapmasına karşın 145 gün görevde kalabildi.

Tepkilere rağmen istifa etmemekte direnen Prandelli, yönetim kurulu kararıyla gönderildi.



- Hamzaoğlu 3 kupa kaldırdı



Cesare Prandelli'nin ardından 2014 yılı kasım ayının sonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Hamza Hamzaoğlu, başarılı bir dönem geçirdi.

Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlarken, 2015'te bir de TFF Süper Kupa'yı kazandı. Hamza Hamzaoğlu, 2015'in kasım ayında yine yönetim kararıyla görevden alındı.

Ligin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilmesine karşın Hamzaoğlu görevine devam ederken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamaların yönetiminde rahatsızlığa neden olduğu gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi.



- Denizli beklentileri karşılayamadı



Sarı-kırmızılı ekipte Hamza Hamzaoğlu'nun ardından anlaşmaya varılan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, beklentileri karşılayamadı.

Göreve 2015 yılı kasım ayında başlayan ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Denizli, sarı-kırmızılı kulüpteki 3. döneminde ancak 100 gün görev yapabildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planları yapan Denizli, UEFA ile Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yaşanan sorunun ciddi noktaya ulaşması üzerine, bu isteğini gerçekleştiremedi. 

Kadroya dahil edilen Martin Linnes ve Ryan Donk'tan istediği verimi alamayan Denizli, Burak Yılmaz'ın Çin ekibi Beijing Guoan'a transferi sonrası hücum hattında daha da sıkıntılı bir döneme girdi.

Galatasaray takımının Avrupa'da ve ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından, Denizli de görevinden istifa etti.



- Riekerink geçici başladı, kalıcı oldu



Sarı-kırmızılı ekibin 2015-2016 sezonundaki üçüncü teknik adamı ise Jan Olde Riekerink oldu.

Galatasaray Kulübünde ilk olarak 19 Şubat 2016 tarihinde futbol akademi direktörü sıfatıyla alt yapının başına geçen Hollandalı çalıştırıcı, Denizli sonrası mart ayında ise sürpriz şekilde A takımın başına getirildi.

Başlangıçta sezon sonuna kadar geçici olarak bu görevi üstleneceği açıklanan Riekerink'le 30 Haziran 2016 tarihinde ise 1 yıllık mukavele imzalanarak, sarı-kırmızılı ekip 2016-2017 sezonunda yine Hollandalı teknik adama emanet edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin başında Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı teknik adam, son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından görevden alındı.



- Başkan Özbek'in 3. teknik direktör değişikliği



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 3. kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2015 yılı mayıs ayında başkan seçilen ve mevcut çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile yola devam eden Özbek, bu teknik adamın görevine son vermesinin ardından Mustafa Denizli ile anlaştı.

Mustafa Denizli'nin kısa süre sonra istifasının ardından Jan Olde Riekerink'le yola devam eden Özbek, son olarak Hollandalı teknik adamla da yolları ayırdı.

Sarı-kırmızılılarda, Riekerink'in yerine Hırvat teknik adam Igor Tudor'un getirilmesi bekleniyor.




Anadolu Haber Ajansı
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