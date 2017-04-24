GALATASARAY DERBİ GALİBİYETİNİ UNUTTU

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'ın son dönemdeki derbi kabusu sürüyor. Türk Telekom Arena'da taraftarı önünde uzatma dakikalarında yediği golle sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üst üste çıktığı 8. derbide de galip gelemedi. Ligdeki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında 2-0'lık skorla Beşiktaş karşısında elde eden Galatasaray, daha sonraki derbilerde mutlu sona ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son iki sezonda oynadığı 8 derbide de istediği sonucu elde edemedi. Süper Lig'de son iki sezonda Fenerbahçe ile oynadığı derbilerin 2'sinde berabere kalıp, 2'sini kaybeden Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı derbilerde ise 3 mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı.



Sahasında 4 maç aradan sonra Fenerbahçe'ye kaybetti

Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 4 maç aradan sonra Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Sarı-lacivertli takıma karşı bundan önceki yenilgisini 2011-2012 sezonunun play-off etabında oynanan Süper Final'deki müsabakada 2-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Arena'daki ilk derbisinde de Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, bugün yaşadığı mağlubiyetle sahasında üçüncü kez rakibine yenildi.



Üst sıralardaki takımlara karşı galibiyeti yok

Galatasaray, bu sezon ligin üst sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı ekip, ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, ikinci Medipol Başakşehir, üçüncü Fenerbahçe ve beşinci Trabzonspor ile oynadığı 8 maçta bir beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı ikişer maçı da kaybeden sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile bir karşılaşmada berabere kaldı, bir müsabakada da rakibine mağlup oldu. Bu arada ligin 23. haftasında göreve başlayan Igor Tudor yönetiminde söz konusu takımlara karşı birer maç oynayan Galatasaray, bu müsabakaları gol atmadan kaybetti. Öte yandan Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2010-2011 sezonundan sonra ikinci kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı maç kazanamadan sezonu tamamlamış olacak.



Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında yaşadığı mağlubiyetle üçüncü sıradaki rakibinin 4 puan gerisine düştü. Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bu hafta da sahasında Fenerbahçe'ye kaybederek üst üste ikinci maçını yitiren sarı-kırmızılı ekip, haftayı 49 puanla dördüncü sırada bitirdi. Galatasaray'ın, ligin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla tırmanışa geçen beşinci Trabzonspor ile arasında 2 puanlık fark bulunuyor. Fenerbahçe ise aldığı galibiyetle puanını 53 yaptı.



Sahaya yabancı madde atıldı

Karşılaşmada ikinci yarının hemen başında sarı-kırmızılı taraftarlar, Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı maddeler attı. Volkan Demirel atılan yabancı maddeler nedeniyle kale vuruşunu kullanmazken, oyun bir süre durdu. Bu sırada başta kaptan Selçuk İnan olmak üzere Wesley Sneijder ve Sabri Sarıoğlu, yabancı madde atmamaları konusunda taraftarları uyardı. Yabancı maddelerin temizlenmesi ve uyarı anonsunun yapılmasından sonra müsabakaya devam edildi.



Bruma değişikliğine tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Armindo Bruma'nın maçın 68. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'un bu kararını ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, yerini Garry Rodrigues'e bırakan Portekizli futbolcu lehine tezahürat yaptı.



Hollandalı futbolcular arasında gerginlik

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın Hollandalı oyuncuları Wesley Sneijder ile Robin van Persie arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Maçın hemen ilk bölümünde Mehmet Topal'ın Lukas Podolski'ye yaptığı faul sonrasında iki oyuncu tartışmaya başladı. Bu bölgeye giden Galatasaraylı Sneijder ile Fenerbahçeli Van Persie de tartışmaya dahil oldu. Hollandalı futbolcular birbirlerini iterken, araya giren hakem Fırat Aydınus ve diğer futbolcular, gerginliğin daha da büyümesini engelledi. Öte yandan maçın başlangıç seremonisinde, Sabri Sarıoğlu'nun daha önce gerginlik yaşadığı Volkan Demirel'in elini sıkmaması da dikkati çekti. Bu arada karşılaşmayı 37 bin 639 taraftarın tribünden takip ettiği açıklandı.





Anadolu Haber Ajansı