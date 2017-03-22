Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çalıştı

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almazken, diğer futbolcuların pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptıkları belirtildi.
Anadolu Haber Ajansı
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