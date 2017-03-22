İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahaların bakıma alınması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, idmanını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.



Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almazken, diğer futbolcuların pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Haber Ajansı