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Galatasaray, 24 Erzincanspor'u konuk edecek

23 Ocak 2017 Pazartesi 11:01
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Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında yarın Anagold 24 Erzincanspor'la karşılaşacak

Galatasaray, 24 Erzincanspor'u konuk edecek
 İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayan Tuzlaspor'un lider olarak üst tura çıkmayı garantilediği grupta Galatasaray 8 puanla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 7 puanla üçüncü ve iddiası bulunmayan Elazığspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, yarın oynanacak karşılaşmadan berabere bile ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubu'nu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'in rakibi olacak. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda ise turu geçecek ekip Anagold 24 Erzincanspor olacak.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Balta, Anagold 24 Erzincanspor karşısında forma giyemeyecek.

Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Anadolu Haber Ajansı
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