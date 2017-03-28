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FIFA, Messi'ye soruşturma açtı

28 Mart 2017 Salı 17:15
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FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta Lionel Messi'nin yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunması nedeniyle disiplin soruşturması açtı.

FIFA, Messi'ye soruşturma açtı
ZÜRİH (AA) - 

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Arjantin Milli Takımı'nın Şili'yi 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Messi'nin yardımcı hakeme elini sallayarak, sözlü sataşmada bulunması televizyon ekranlarına yansıdı.

Bu görüntüler sonrası FIFA, Arjantinli futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

Geçen cuma oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru yardımcı hakem, Messi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırmış, Arjantinli oyuncu ise elini sallayarak, Brezilyalı hakeme sözlü sataşmada bulunmuştu.

Elemelerin bitmesine 5 maç kala Arjantin, grupta 21 puanla 3. sırada yer alıyor.

Arjantin bu gece TSİ 23.00'te Dünya Kupası Eleme maçında Bolivya ile karşılaşacak.




Anadolu Haber Ajansı
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