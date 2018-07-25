FENERBAHÇE’Yİ BATIRDI GİTTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunuyor. Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu açıklıyor.

Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kampanya süresinde şefaf olunmamasıyla ilgili şikayetlerimi dile getirmiştim. Seçildiğimiz taktirde şeffaf olacağız demiştim. Seçim öncesinde Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım sayısıyla, statta yapılmasıyla tarihi bir seçim olacak demiştim. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap eden bir seçim oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, öyle de oldu. Kimse de bu kadar farkı beklemiyordu"

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ FELSEFE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK DEMİŞTİM"

"Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun içinde olduğu durumun sürdürülemeyeceğini söylemiştim. Sürdürülemez derken, mali durum, Avrupa ile rekabet yönünden sürdürülemeyeceğini ifade ettik. İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor."

"Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. O fedakarlık da ciddi bir kaynak girdisi. Borçların yapılandırılması. Biz bunu yaparken taraftarlarmızdan bir şeyler istedik. Taraftara Fenerium'a hücum edin dedik, ettiler. Forma satışında rekor dedik, oraya doğru gidiyoruz. Kombineleri alırken transfer ve Avrupa kurası beklemeyin dedik, büyük bir ilgi oldu. Camiamızın bize ses verdiğimizi ve beklentilerimizi karşıladıklarını görüyoruz"

"İKİ ALANDA DENETİM BAŞLATTIK"

"Biz gelir gelmez 2 alanda denetim başlattık. Biri mali denetim, biri hukuki denetim. Hukuki denetimi birazdan sunacağım, mali denetim Ekim başında sunulacak" "Biz genel kurulda neyi ibra ettik. Bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. 30 Nisan 2018 tarihiyle ibra edilen rakamlar. Ancak bunlar bütün rakamları göstermiyor. Bu rakamların içinde Futbol A.Ş. ve derneğimiz içinde yer alan 10 şirketin mali tabloları içermemektedir"

"FENERBAHÇE'NİN BORCU 621 MİLYON EURO"

"Bizim borçlarımız 3.2 milyar TL. O günün kuruyla bu rakam 621 milyon Euro'ya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2.2 milyar TL. 2.2 milyarlık TL 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı"

"Geldiğimiz gün, 198 milyon TL'lik bir sportif borç vardı. Tüm spor dallarındaki toplam borcumuz. Bize futbolculara borcumuz olmadığı söyleniyordu ama futbol şubesine 141 milyon TL borç vardı."

"OBRADOVIC'E MAHCUBUM"

"UEFA'dan 'temiz' kağıdını alabilmek için 30 Haziran itibarıyla futbolcularımıza olan tüm borçlarımızı ödedik. Tüm branşlarımızda da en kısa zamanda gerekli ödemeleri yapacağız."Obradovic'e mahcubum, basketbol takımının borçlarını daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik ama ödeyemedik.

"ÜSTÜMÜZE GELEN FİRMALAR VAR"

"Gereken desteği vermeyip üstümüze gelen firmalarda var. Biz de bunlarla mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini başlatsınlar. Biz parayı ödemeyeceğiz, etmeyeceğiz demiyoruz. Zaman istiyoruz. Bunlarda usulsüzlük var. Bunlardan 2 tanesi bu işi çok farklı yerlere götürdüler, biz de Fenerbahçe olarak farklı bir duruş sergileyeceğiz"

"38 milyon Euro'luk bir sportif borç var. Futbol, basketbol, voleybol gibi sportif branşlardan gelen borçlar. Bunun büyük kısmı futbola ait. Bu 141 milyonluk borçtan 81 milyon geçen sezondan kalan futbolcu borçları. 18 milyonluk borç ise geçtiğimiz sezondan menajerlere kalan borç"

"UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için futbolcularımıza olan 15.5 milyon Euro'luk borcu ödedik. Tüm branşlarımıza ödemeleri yapmak için elimizden geleni yapacağız"

"GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE 1.4 MİLYAR TL İPOTEK"

"Futbol A.Ş'nin tribün, loca, yayın gelirleri var. Spor Toto hak ettiğiniz gelirler var. Fenerium'unda ciroları var. Biz 2021 yılına kadar tribün, kombine gelirlermiz, 180 Milyon TL'si bir finans kuruluşuna temlik edilmiş. TFF yayın gelirleri ve kombine gelirlerimiz de 2023 yılına kadar temlik edilmiş"

"Gayrimenkuller üzerinde 1.4 milyar TL'lik ipotek var. Finansal kurumlara da toplam borcumuz 1 milyar 770 milyon TL. Bu borcun yıllık finansman maliyeti 450 milyon TL. Bu, her sene ödememiz gereken faiz gideri. Yıllık ciromuzun %50'sinin üzerinde"

"Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin sahip olduğu hisse oranı %67,07. Ancak bunun %38.83'lük bölümü bankalara rehin edilmiş durumda. Futbol A.Ş'nin hissesi şu an %36,24. Bankalara temlik edilen borçları ödeyemezsek Fenerbahçe Spor Kulübü, hakim ortak pozisyonunu kaybedecek"

"88 TANE DAVAMIZ VAR"

"Hukuki anlamda 88 tane davamız var. Bunların 22'si Futbol A.Ş. de 66'sı da derneğimizde. İnşallah bunlar kulübümüzün lehine sonuçlanır. Oradan bir yük daha taşımayız. Bunlar futbolculara olan borçlar, ayrılış ya da ayrılamayış biçimleriyle ilgili"

50 MİLYON DOLAR HİBE

Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 50 milyon Dolar hibe ettiğini açıkladı ve şöyle devam etti, "Gemiyi yüzdürebilmek için ilave kaynaklar da gerekiyor. İlave kaynaklar için ilk aşamada yönetim kurulumuzun kefil olduğu 50 milyon dolar'lık yeni bir kredi alıyoruz. Yine kredileri yeniden yapılandırmak için 50 milyon dolar'lık çok düşük faizli bir kredi hazır."

20 MİLYON DOLARLIK SPONSORLUK

"Reklam ve sponsorluk gelirleri üstünde çalışıyoruz. Bağlantı kurduğumuz olanlar var. Kuracağımız olanlar var. 20 milyon Dolar'lık bir sponsorluk garantiledik. Aldığımız sponsorluklar çerçevesinde biz dünyada 25'inci kulübüz. Hedefimiz 3 senede 15'inci sıraya getirmek. Şuanda günü kurtarmaya çalışıyoruz. En büyük tenkit ettiğim şey buydu. Daha az sponsorla, çok daha uzun vadeli, kazan-kazan ilişkileri üzerine sponsorluk inşaa etmek istiyoruz"

"50 MİLYON DOLARLIK KREDİ ALIYORUZ"

"Benim şahsen gelip hissedar olacağım söylenmişti. Sermaya arttırımı en iyi şartlarda 5-7 hafta sürecek. Bunun için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile muhtelif görüşmelerimiz oldu. SPK'nın onayını bekliyoruz. Sermaye arttırımının ardından gelmek istediğimiz nokta 98 milyon 980 bin. Fedakarlık dedik yaptık. Diğer yatırımcılardan rica ediyorum. Bu kaynak girdisi bize sadece nefes aldıracak. Bununla bütün problemler çözülmeyecek. Hep beraber çözeceğiz demiştim. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Burada küçük hissedarlarımız bize kızabilir. Hisse fiyatları düştü diye. Kısa vaadede olumsuz gibi gözükse de çok daha sağlıklı maddi bir konuma getirebilmek amacımız. Tüm yatırımcıların kazanacağı bir ortama getirmek en büyük arzumuz. İlave kaynaklar için ne yaptık. İlk aşamada iki tane 50 milyon Dolar'lık konu için düğmeye basıldı, tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için Yönetim Kurulu'nun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz. Türkiye'den anlaştığımız bir bankadan alacağımız düşük faizli bir kredi. Bunun oluru %50'lerde. Çok daha düşük faizli 120 milyon Dolar'lık kredi. Bunu becerebilirsek çok çok daha tasarruf sağlayacağız"

"İLK 5 GÜNDE 41 BİN 44 FORMA SATTIK"

"Fenerium'da çok güzel şeyler oluyor. Daha da güzel şeyler yapacağız. Geçen yıl ilk 5 günde 20 bin 20 forma satmışken bugün ilk 5 günde 41 bin 44 forma sattık. Ayrıca üç iş insanımızdan 20 binlik siparişimiz var ancak bunları bu rakamlara dahil etmedik."

"AVRUPA KUPALARINA KATILAMAMA TEHLİKESİ VAR"

"FFP, aslında Türk kulüpleri için bir fırsattır. Doğru kullanıldığı taktirde netice vermektedir. FFP, giren tüm kulüpler doğru istikamete gidiyorlar. Doğru, sağlıklı bir konuma gelebiliyorlar. Bugün bir gerçek var ki Türk takımları FFP'den nasibini aldı. Biz de bunlardan biriyiz"

"30 milyon açığımız şu an var. Bu, seneden de 30 milyon zarar edeceğiz diyelim. Gelecek sezon 30 milyon Euro kar edebilelim ki bunu dengeleyelim"

"Gelecek sezon şampiyon olsak da olmasak da FFP tehlikesi bizi bekliyor. İlk senesinde gereklilikleri tutturamadığımız için yeni yaptırımlar getirmişler. Denk hesap kuralına uymadığımız için bu sezon da kısıtlamalar devam ediyor. Bir taraftan gelir gider de eksi 30'dan fazla olmaması lazım. 25 oyuncu yerine Avrupa'da 23 oyuncu bildirebiliyoruz. Gidip derdimizi anlatmamız lazım. Türk spor kulüpleri sıkıntılı durumda. Aramızda en iyi durumdaki Beşiktaş. Çünkü satabilecek oyuncuları var."