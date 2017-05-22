FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanan şampiyonluk maçı için İstanbul'un çeşitli bölgelerinde dev ekranlar kuruldu.
Sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek kupaya uzanırken, maçı çeşitli bölgelerde birlikte izleyen çok sayıda basketbolsever, karşılaşma boyunca takımlarına destek verdi.
Karşılaşmadan saatler önce toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde meşaleler yakarak Fenerbahçe lehinde tezahüratlar yaptı.
Forma ve atkılarla takımlarını desteklemeye gelen basketbolseverler, başlama düdüğüyle birlikte ise büyük heyecan yaşadı.
Taraftarlar şampiyonluğun gelmesiyle konvoylar halinde şehir turu atıp semt meydanlarında kutlamalarını sürdürdü.
Anadolu Haber Ajansı
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