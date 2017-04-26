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FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE 3. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:24
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Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos Superfoods'u 3-0'la geçerek, üst üste 3. kez son 4 takım arasına kalmayı başardı

FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE 3. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 3-0'la geçerek üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

Yunanistan'daki ilk 2 maçı 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'da da rakibine şans tanımadı. Salondan 79-61 galip ayrılan Fenerbahçe, üst üste 3. kez adını son 4'e yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertli takımın, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki rakibi, Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş serisinin galibi olacak.



- Türk basketbol tarihine geçti



Fenerbahçe, Panatihinaikos Superfoods'u eleyerek Türk basketbol tarihine geçti. 

Bu organizasyonda Anadolu Efes'le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikişer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini eleyerek 3. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kaldı.

Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselen ilk Türk takımı oldu.



- Obradovic, 16. kez Dörtlü Final'de



Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.

Bu kulvarda kariyerinde 22. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, Fenerbahçe'yi 4. yılında 3 kez son 4 takım arasına taşıdı.

Obradovic, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'la 8, Real Madrid'le iki, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla de birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Obradovic, Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.



- Fenerbahçe, Obradovic'le play-off'ta maç kaybetmedi



Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde oynadığı 9 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı.

Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde 2014-2015'te Maccabi FOX, 2015-2016'da Real Madrid, bu sezon da Panathinaikos Superfoods'a karşı maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmayı başardı.



- Obradovic, Pascual'e rövanşı da vermedi



Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, Panathinaikos Superfoods Başantrenörü Xavi Pascual'e karşı oynadığı ikinci play-off serisinden de galibiyetle ayrıldı.

Obradovic, Panathinaikos'un başındayken 2010-2011 sezonunda Pascual'in ekibi Barcelona'yı play-off'ta 3-1'le geçerek Dörtlü Final'e kalmıştı.

Sırp başantrenör, 6 yıl sonra tekrar aynı seviyede karşılaştığı İspanyol meslektaşına yine şans tanımadı.



- Panathinaikos'un yüzü Obradovic'ten sonra gülmedi



Yunan temsilcisi, eski başantrenörü Obradovic'in takımdan ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e hasret kaldı.

Obradovic'le 13 sezonda 8 defa Dörtlü Final'de yer alan Panathinaikos, 5 kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Obradovic'in 2012 yılında görevden ayrılmasından sonra Panathinaikos, 5 sezonda da çeyrek finale kadar geldi. Yunan ekibi, son 5 sezonda da çeyrek final serilerini geçemedi.

Panathinaikos, son olarak Dörtlü Final'e 2012'de Obradovic yönetiminde kalabilmişti.

Fenerbahçe'ye seriyi 3-0 kaybeden Panathinaikos Superfoods, ayrıca play-off'ta oynadığı son 7 maçı da yitirdi.



- Maç sonrası büyük sevinç



Fenerbahçeli basketbolcular maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Dörtlü Final'e kalmanın coşkusunu taraftarlarla yaşayan basketbolcular, saha ortasına geldi. Burada kaptan Melih Mahmutoğlu'nun öncülüğünde taraftarlarla tezahürat yapan sarı-lacivertli basketbolcular, uzun süre mutluluklarını parkenin üzerinde yaşadı ve foto muhabirlerine zafer pozu verdi.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Zeljko Obradovic'e sarılarak Sırp başantrenörü kutladı.

 


Anadolu Haber Ajansı
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