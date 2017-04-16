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FENERBAHÇE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

16 Nisan 2017 Pazar 16:48
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine final maçında 77-63 yenilerek ikinci oldu.

FENERBAHÇE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine final maçında 77-63 yenilerek sezonu ikinci tamamladı.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası olan FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez Dörtlü Final organizasyonda yer alan sarı-lacivertli takım, 3. kez şampiyonluğu final maçında kaçırdı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlen Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenen Fenerbahçe, finalde, diğer eşleşmede Çekya'nın USK Prag ekibini 87-80'lik skorla geçen Dinamo Kursk ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 77-63 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, sezonu ikinci bitirdi.

Fenerbahçe, daha önce yine Ekaterinburg'da yapılan Dörtlü Final organizasyonlarında şampiyonluğu finalde rakiplerine kaptırmıştı. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun finalinde UMMC Ekaterinburg, 2013-2014 sezonunun finalinde ise Galatasaray'a mağlup olarak kupaya ulaşamamıştı.

Dinamo Kursk namağlup şampiyon
Finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Rus ekibi Dinamo Kursk, namağlup şampiyon oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin de bulunduğu A Grubu'ndaki 14 maçını da kazanan Rus temsilcisi, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibini iki maçta da mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıktı.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'ı normal süresi 77-77 biten maçın uzatma bölümü sonucunda 87-80 mağlup eden Dinamo Kursk, finalde de Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla geçerek 18'de 18 yaptı.

Avrupa Kupası'nda 2011-2012 sezonunda mutlu sona ulaşan Dinamo Kursk, Avrupa Ligi'nde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Haber Ajansı
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