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Eskrimde tarihi başarı

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:44
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- 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Türkiye'ye takım müsabakalarında ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı

Eskrimde tarihi başarı
ANKARA (AA) - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda, Kadın Kılıç Milli Takımı altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milliler tarihi bir başarıya imza attı. Kadın Kılıç Takımı, 94 yıllık eskrim tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Tablo 8'de kadın kılıçta ekol ülkelerden Rusya ile karşılaşan milliler, 40-30 geriye düştüğü müsabakayı 45-42 kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ev sahibi Belarus'u 45-40 yenen ay-yıldızlı ekip, finalde de Fransa'yı 45-38 mağlup etti ve takım müsabakalarında Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Organizasyonda erkek ferdi kılıç kategorisinde Enver Yıldırım, dün bronz madalyanın sahibi olmuştu.  

2017 yılına iyi bir başlangıç yapan Türk eskriminde, milli sporcu İbrahim Ahmed Acar da gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşmıştı.

Türkiye, böylece eskrimde bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonlarında madalya sayısını 4'e yükseltti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, açıklamasında, "Önce İbrahim, sonra Enver şimdi de Kadın Kılıç Takımımız. Bu Avrupa şampiyonluğu ve diğer madalyalarımız bize çok şey anlatıyor. Bu anlamlı başarılara kolay ulaşmadık. Bundan sonra kolay kolay da bu seviyeyi kaybetmeyeceğiz inşallah. Türk sporuna ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
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