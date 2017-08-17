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Eskişehirspor Başkanı Özeçoğlu'ndan taraftara söz

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:46
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Kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu: "Bu kulübün bir lirasını hesapsız bırakmayız. Taraftarımıza söz veriyorum bir kuruşun hesabını vereceğiz"

Eskişehirspor Başkanı Özeçoğlu'ndan taraftara söz
ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, "Taraftarımıza söz veriyorum bir kuruşun hesabını vereceğiz." dedi.

Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 2017-2018 sezonunun ilk maçını geçen hafta deplasmanda İstanbulspor ile yaptıklarını ve bir puan aldıklarını hatırlattı.

Yönetime geldiklerinde kulübün transfer cezası olduğunu bildiklerini ifade eden Özeçoğlu, "Bu sorunun 21 milyon liraya çözüleceğini biliyorduk. Sonraki süreçte 40 milyona çıktı bu rakam. Ancak daha sonra cezanın kesinleştiğini ve bu paraları ödesek bile kalkmayacağını öğrendik. Geçmiş yönetimde görev almış bir kişi çıkıp 'Transfer cezası 15 milyona kalkar.' diyor. Bu arkadaşıma parayı ben gönderirim. Bunu yapsın, Eskişehispor taraftarı ona minnettar olur." diye konuştu.



- "Kulübün bir lirasına zeval gelmeyecek"



Özeçoğlu, Eskişehirspor'da yöneticilik yapmanın fedakarlık gerektirdiğini vurguladı. Bu kulüpte yöneticilik yapanlardan fedakarlık görmek istediklerini anlatan Özeçoğlu, şunları anlattı:

"Bir İstanbul firması ve bir banka bile Eskişehirspor için fedakarlık yaptı. Geçmiş yönetimde görev alanların bu kulüpten 11 milyon liraya yakın alacağı var. Bu kulübün maddi sıkıntıları var. Ancak kimsenin parası kalmaz. Eskişehirspor Kulübü Başkanı olarak taraftar ve camiaya söz veriyorum. Bu kulübün bir lirasını hesapsız bırakmayız. Ne işlem gerekiyorsa yapacağız. Taraftarımıza söz veriyorum bir kuruşun hesabını vereceğiz. Bu kulübün bir lirasına zeval gelmemesi için her şeyi yapacağım. Biz, 'Kimse parasını almasın.' demiyoruz. Yöneticilik yaptığınız dönemde paranızı almıyorsunuz, bu parayı benden istiyorsunuz. Bu etik değil."



- "Taraftar göğsünü gere gere dolaşacak"



Özeçoğlu, kulübe desteğin geleceğinden umutlu olduklarına değinerek, bir fitili ateşlediklerini ve bir hareketin başladığını belirtti. 

Eskişehirsporlu olmanın gurur verdiğini dile getiren Özeçoğlu, "Eskişehirsporlu olma gururu, 10 kat daha artacak. Eskişehirspor taraftarı göğsünü gere gere dolaşacak. 3-4 hafta sonra daha iyi olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Zorlu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özeçoğlu, Eskişehirspor'a verileceği öngörülen puan silme cezası konusunda 18 Eylül'e kadar sürenin bulunduğunu ve bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı
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