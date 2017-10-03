Enervis’ten Zaferspor’a Sponsorluk Desteği!

Enerji hizmetleri sektörünün öncü kuruluşlarından Enervis, gerçekleştirdiği enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra amatör spora da destek veriyor. 2017-2018sezonunda Bölgesel Amatör Lig’in başarılı takımlarından Zaferspor’u destekleme kararı alan Enervis, takımın ana sponsoru olarak mücadelesine ortak olacak.

Zaferspor Enervis Desteğiyle Bursalı Gençleri Sporla Buluşturacak

1978-1979 sezonunda Bursa 2. Amatör liginde resmi müsabakalara başlayan Zaferspor, bölge gençliğinin bilinçlendirilmesi amacıyla sosyal projelere de imza atıyor. 2009 yılından beri Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir şekilde mücadele eden Zaferspor, Enervis’in desteğiyle yalnızca ligde elde edeceği başarıyı değil; sportif faaliyetler ve eğitimler ile bölge gençliğinin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

EWE Turkey Holding Hakkında:

Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan EWE AG, 2007 yılında girdiği Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yüzde 100 iştiraki olduğu EWE Turkey Holding çatısı altında sürdürmektedir. EWE Turkey Holding, Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bursagaz’ın ve Kayseri’deki bölgesel doğal gaz dağıtım şirketi Kayserigaz’ın çoğunluk hissedarıdır.



EWE, Türkiye doğal gaz sektöründeki en büyük beş enerji ticaret şirketinden biri olan EWE Enerji ile birlikte endüstriyel müşteriler, elektrik santralleri ve yerel dağıtım şirketleri için tedarikçi olarak ülke genelinde hizmet vermektedir. EWE Turkey Holding’in diğer bir iştiraki olan ve 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Enervis ise; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında ölçüm, etüt, danışmanlık, proje, uygulama ve eğitim hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir. EWE Turkey Holding, 2016 yılı başında bireysel ve kurumsal müşterilerine internet, telefon ve bulut hizmeti sunarak 120.000 abonesine hizmet veren Millenicom’u satın alarak telekomünikasyon pazarında da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Enervis Hakkında:

Enervis 85 yıllık deneyime sahip EWE AG’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanlarındaki know-how’ı ile Türkiye’de sahip olunan sektörel bilgi birikimi, tecrübeli insan kaynağı ve gelişmiş teknolojik altyapıyı birleştirerek Türk halkı ve sanayisinin hizmetine sunmaktadır.Sanayide ve binalarda enerji verimliliği, taahhütü, yenilenebilir enerji uygulamaları ve danışmanlığı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kurulum danışmanlığı, teknik mesleki eğitim ve sertifikalandırma, doğal gaz sayaç kalibrasyonu konularında faaliyet gösteren Enervis, 320 çalışanı ile enerji hizmetleri sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaktadır.



Enerji hizmetleri sektörünün öncü kuruluşlarından Enervis, gerçekleştirdiği enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra amatör spora da destek veriyor. 2017-2018sezonunda Bölgesel Amatör Lig’in başarılı takımlarından Zaferspor’u destekleme kararı alan Enervis, takımın ana sponsoru olarak mücadelesine ortak olacak.

Zaferspor Enervis Desteğiyle Bursalı Gençleri Sporla Buluşturacak

1978-1979 sezonunda Bursa 2. Amatör liginde resmi müsabakalara başlayan Zaferspor, bölge gençliğinin bilinçlendirilmesi amacıyla sosyal projelere de imza atıyor. 2009 yılından beri Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir şekilde mücadele eden Zaferspor, Enervis’in desteğiyle yalnızca ligde elde edeceği başarıyı değil; sportif faaliyetler ve eğitimler ile bölge gençliğinin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

EWE Turkey Holding Hakkında:

Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan EWE AG, 2007 yılında girdiği Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yüzde 100 iştiraki olduğu EWE Turkey Holding çatısı altında sürdürmektedir. EWE Turkey Holding, Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bursagaz’ın ve Kayseri’deki bölgesel doğal gaz dağıtım şirketi Kayserigaz’ın çoğunluk hissedarıdır. EWE, Türkiye doğal gaz sektöründeki en büyük beş enerji ticaret şirketinden biri olan EWE Enerji ile birlikte endüstriyel müşteriler, elektrik santralleri ve yerel dağıtım şirketleri için tedarikçi olarak ülke genelinde hizmet vermektedir.



EWE Turkey Holding’in diğer bir iştiraki olan ve 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Enervis ise; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında ölçüm, etüt, danışmanlık, proje, uygulama ve eğitim hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir. EWE Turkey Holding, 2016 yılı başında bireysel ve kurumsal müşterilerine internet, telefon ve bulut hizmeti sunarak 120.000 abonesine hizmet veren Millenicom’u satın alarak telekomünikasyon pazarında da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Enervis Hakkında:

Enervis 85 yıllık deneyime sahip EWE AG’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanlarındaki know-how’ı ile Türkiye’de sahip olunan sektörel bilgi birikimi, tecrübeli insan kaynağı ve gelişmiş teknolojik altyapıyı birleştirerek Türk halkı ve sanayisinin hizmetine sunmaktadır.Sanayide ve binalarda enerji verimliliği, taahhütü, yenilenebilir enerji uygulamaları ve danışmanlığı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kurulum danışmanlığı, teknik mesleki eğitim ve sertifikalandırma, doğal gaz sayaç kalibrasyonu konularında faaliyet gösteren Enervis, 320 çalışanı ile enerji hizmetleri sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaktadır.

Basın Bülteni